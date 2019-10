Il terribile scherzo delle Iene a Tina Cipollari, video

Gossip TV

L'opinionista vittima del programma satirico di Italia 1 in accordo con il figlio Mattias.

Le Iene hanno colpito ancora. Questa volta la vittima è stata la nota opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari. La redazione del programma satirico, in accordo con il figlio della Cipollari e di Kiko Nalli, Mattias, ha organizzato un scherzo facendo prendere un tremendo spavento alla bionda opinionista di Canale 5.

Mattias, ha finto di aver modificato la sua macchina elettrica senza l'autorizzazione dei genitori, necessaria essendo lui ancora minorenne. La Cipollari, convocata per una multa di quasi 3 mila euro per le modifiche alla vettura (cifra che si rifiuta categoricamente di pagare), si infuria contro il figlio prima per il debito, poi quando viene a sapere che partecipa clandestinamente a delle gare automobilistiche. Tina perde letteralmente il controllo diventando una vera e propria furia contro il figlio che decide persino di denunciare alla polizia.

Lo scherzo delle Iene a Tina Cipollari, video: