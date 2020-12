Il silenzio dell'acqua 2, Ambra Angiolini contesta la programmazione della serie

Gossip TV

Ambra Angiolini, coprotagonista con Giorgio Pasotti di Il silenzio dell'acqua, attacca le decisioni sulla programmazione che avrebbero danneggiato la fiction.

Ambra Angiolini già un paio di settimane aveva fatto sentire la sua voce contro la programmazione modificata della seconda stagione di Il silenzio dell'acqua, da lei cointerpretato con Giorgio Pasotti: la fiction era stata spostata dal venerdì a mercoledì, scontrandosi con la concorrenza del Grande Fratello VIP e All Together Now, patendo uno share ora calato sotto il 10%. L'attrice è tornata sull'argomento ieri, contestando su Instagram anche l'eccessiva flessibilità di orari nel giorno prefissato: per via degli slittamenti di Striscia la notizia, l'ultima puntata di Il silenzio dell'acqua 2 è cominciata a ridosso delle 22, per Ambra davvero troppo tardi. Ha scritto:

Ma perché non iniziamo direttamente alle dieci e mezzo a questo punto? Tanto è un thriller, che problema c’è?! La gente non deve stare sveglia per seguirlo! È pure l’ultima puntata, grazie!

Un sarcasmo al quale ha fatto seguito poche ore dopo, sempre su Instagram, un perentorio "IO LA TERZA LA FACCIO!", con in tag interlocutori significativi come la produzione Garbo e Mediaset. Ascolteranno? O il trattamento riservato alla fiction con il citato spostamento suggerisce che il dado è già tratto?