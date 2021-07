Il messaggio di Sarah Nile dopo il mancato invito al matrimonio di Veronica Ciardi: "Tu sei tenebre e bugie"

Gossip TV

Le due ex gieffine chiudono per sempre la loro profonda amicizia nata nella decima edizione del Grande Fratello.

Gli affezionati del Grande Fratello non possono dimenticare Veronica Ciardi e Sarah Nile protagoniste di una storia d'amore nata nel corso della decima edizione del Grande Fratello, vinta dal veneto Mauro Marin. All'interno della Casa, le due ragazze divennero inizialmente amiche e con il tempo il legame divenne talmente intenso che per molti era diventata una vera e propria storia d'amore. All'epoca, Sarah e Veronica, suscitarono tanta curiosità e il loro rapporto catalizzò una particolare attenzione mediatica. Le due ex gieffine non ammisero mai si fosse trattato di amore ma restarono comunque legate l'una all'altra. A distanza di undici anni è arrivata però la parola fine.

Ieri, 13 luglio 2021, Veronica Ciardi si è sposata a Carrara con il calciatore Nazionale e della Juventus, Federico Bernardeschi. Al matrimonio erano presenti anche alcuni volti noti dello spettacolo, amici della Ciardi tra cui, Georgette Polizzi e Davide Tresse, Maicol Berti, ex gieffino della decima edizione e Margherita Zanatta, ex concorrente del reality Grande Fratello 11.

In molti si sono chiesti dove fosse la sua amica di sempre, ed è stata proprio lei, Sarah, a pubblicare su Instagram un lungo messaggio per spiegare il motivo della sua assenza al matrimonio di Veronica:

“In molti mi state chiedendo pubblicamente e in privato il motivo per il quale oggi nn partecipo al matrimonio di Veronica. Con estrema umiltà e con estrema verità sento di dirvi che non conosco il motivo. Sento l’esigenza ad oggi di dover mettere un punto. Troppe volte ho taciuto, troppe volte ho abbozzato e nel rispetto di chi mi ha sempre seguita e amata ritengo sia giusto spendere due parole. Soprattutto per tutte quelle persone che ad oggi continuano a chiedere e a voler capire”.

Sarah Nile ha poi continuato:

“In questi 11 anni ci sono stati tanti alti e bassi tenuti insieme da un filo che fino ad oggi almeno da parte mia non si era mai spezzato. Lei è e rimarrà una persona speciale per me ma abbiamo due modi di vivere, di pensare e di fare completamente opposti. Ho sempre protetto, ho sempre tentato di capire, ho sempre sorvolato, ho sempre rispettato. Oggi ci sono io, la mia famiglia e il mio benessere che sono le cose più importanti. Vorrei solo cose belle ed evitare dispiaceri inutili. Per tutto questo e per tanto altro metto un punto e mi fermo qui”.

L’ex gieffina ha poi pubblicato il messaggio d’addio all’ex amica:

