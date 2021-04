Il Covid colpisce Detto fatto, Le iene, Tagadà e le sue conduttrici

Gossip TV

Alessia Marcuzzi, Bianca Guaccero e lo studio di Tiziana Panella, per Le iene, Detto fatto e Tagadà, stanno avendo problemi per il contagio da Covid-19.

Il Covid continua a causare stop e gravi preoccupazioni di salute al mondo dell'intrattenimento: Le iene, Detto fatto e Tagadà sono stati negli ultimi giorni tutti colpiti più o meno direttamente dal contagio, coinvolgendo Alessia Marcuzzi, Bianca Guaccero e lo staff di Tiziana Panella. Non tutte le circostanze sono identiche, ma Bianca Guaccero è effettivamente positiva.

Bianca Guaccero positiva al Covid, non conduce Detto Fatto

Bianca Guaccero non è in studio per la conduzione di Detto Fatto. L'attrice e conduttrice ha ammesso in un collegamento, poi pubblicato sull'account Twitter del programma, di essere risultata positiva al Covid-19 e di essersi svegliata con febbre e un po' di tosse. Bianca attendeva l'esito del tampone molecolare, ma ha poche speranze che il tampone veloce, già effettuato, non sia veritiero. L'invito che ha rivolto Bianca Guaccero ai suoi follower sui canali social è sempre quello: non abbassare la guardia. Lei stessa ricorda di essere stata persino presa in giro per le sue attenzioni, che però non l'hanno aiutata...





🎬 La nostra padrona di casa ha qualcosa di importante da dire: "Purtroppo anche io ho contratto il Coronavirus. Sono a casa, ho un po' di febbre e tosse. State attenti, non bisogna mai abbassare la guardia. Io non so come sia potuto succedere." pic.twitter.com/oDfWcaJGKz — Detto Fatto (@DettoFattoRai2) April 12, 2021

Le iene, Alessia Marcuzzi confinata in casa causa Covid

Anche Le iene va avanti, ma senza Alessia Marcuzzi, confinata in casa perché suo marito ha il Covid-19. Nel messaggio rigirato sull'account Twitter della trasmissione, Alessia spiega di essere tuttora negativa a due tamponi molecolari, ma di non poter lasciare il suo domicilio per le regole che conosciamo ormai sin troppo bene. La showgirl ha sottolineato comunque di volerle rispettare, "per tutela delle persone che mi stanno accanto".





Domani ci sono #LeIene, ma la nostra @lapinella non potrà essere dei nostri ❤️ pic.twitter.com/kjNYuAeGkz — Le Iene (@redazioneiene) April 12, 2021

Tagadà, per Covid si ferma anche il programma di Tiziana Panella

Non sappiamo invece con certezza chi si sia contagiato nello studio di Tagadà (si parla di un "sospetto caso all'interno della redazione"): di certo La7 ha comunicato che la puntata di ieri del programma condotto da Tiziana Panella sarebbe stata saltata, parlando su Twitter di "dovuti controlli sanitari", "a scopo precauzionale".