Il Collegio Anticipazioni: ecco il cast della nuova edizione

La nuova edizione de Il Collegio sta per debuttare su Rai 2 ed è stato svelato il cast ufficiale. Ecco i collegiali del 1958.

La nuova stagione de Il Collegio porterà il giovane cast e gli insegnanti nel 1958, riservando agli spettatori del docu-reality di Rai 2 tante sorprese. Poche ore fa, tramite il profilo Instagram ufficiale del programma, è stato svelato il cast dei collegiali.

Il Collegio, ecco il cast ufficiale

Manca sempre meno alla messa in onda della nuova edizione de Il Collegio che torna al convitto Regina Margherita di Anagni, in provincia di Roma, ma catapulta i giovani concorrenti ancora più indietro nel tempo, esattamente nel 1958. Il ruolo di voce narrante sarà affidato a Nino Frassica, con malumore di Giancarlo Magalli che è rimasto molto male per essere stato fatto fuori dal programma senza troppe cerimonie. Il Collegio ripartirà dal 27 settembre 2022 su Rai 2 e sono stati svelati i concorrenti ufficiali, i giovani collegali pronti a mettersi alla prova e, per la prima volta quest’anno, suddivisi in due classi. I video di presentazione dei giovanissimi sono apparsi sul profilo ufficiale Instagram del programma Rai, poi ci ha svelato Il Sussidiario a presentarli:

"Fanno parte del nuovo cast de Il Collegio 7 Alessia Bruscia, 14enne calabrese, vive a Crosia, in provincia di Cosenza, e si descrive come una ragazza “dalle forti opinioni”. Con lei ne l Collegio 7 vedremo anche la 15enne Elisa Angius, sarda dal carattere inizialmente “diffidente e scontroso”; con loro anche gli alunni Alessandro Bosatelli, 14enne di Brembate (Bergamo), è un “appassionato studioso”; Sofia Brixel, 16enne di Chiavari (Genova), studentessa e influencer con il sogno di diventare modella; Davide Cagnes, 17enne di Montebelluna (Treviso), con il suo “ciuffo intoccabile” tra i banchi de Il Collegio.Mattia Camorani, 15enne di Faeza (Ravenna), amante della riviera romagnola più che della scuola; Davide Di Franco, 16enne pugliese di Bisceglie, che “in classe è nella cerchia dei più bravi”; Marta Maria Erriquez, 16enne di Venaria Reale, in provincia di Torino; Apollinaire Manfredi, aka “Apo”, 15enne originario del Congo adottato da una famiglia in Puglia; Tommaso Miglietta, 14enne di Lizzenello (Lecce) e percussionista dall’animo rock; Zelda Nobili, 15enne nata a Milano e residente a Trieste".

E ancora:

"Alessandro Orlando, 17enne campano di Torre Annunziata con i suoi capelli rossi; Mattia Patanè, food blogger 16enne di Riposto (Catania); Gabriel Rennis, 16enne di Ostia che si definisce “er mejo” della città; Samuel Rosica, 14enne pugliese di Bitonto, che si definisce “un po’ matto”; Priscilla Savoldelli, 15enne bergamasca di Gandino; Giada Scognamillo, 17 anni originaria di Genova; Damiano Severoni, 16enne di Tivoli detto “Sancho”; Luna Tota, 15enne romana con il sogno di diventare pilota; Giulia Wnekowicz, 14enne di Figline Valdarno (Firenze) appassionata di magia”.

