Il Collegio 6, intervista esclusiva ad Alessandro Giglio: ''Era solo un momento di rabbia''

Alessandro Giglio, protagonista della sesta edizione de Il Collegio su Rai2, si racconta in esclusiva a Comingsoon.it.

Originario di Torino, mosso da una grande passione per la moda e dal desiderio di aprire un salone di barbiere tutto suo dopo aver trascorso l’infanzia al fianco della madre hair stylist, Alessandro Giglio è uno dei volti più discussi della sesta edizione de Il Collegio. Carattere forte che vacilla nei momenti di rabbia, un grande cuore pronto a regalare affetto anche a coloro che non si mostrano esattamente gentili nei suoi confronti, e un grande amore per lo sport da combattimento, Giglio ha concluso il percorso nel programma di Rai2 ricevendo una sonora espulsione.

Alessandro si è raccontato, in esclusiva, a noi di Comingsoon.it parlando dell’avventura a Il Collegio, degli insegnamenti ricevuti dalla convivenza forzata con i collegiali, senza tralasciare il commento ad alcuni episodi forti che l’hanno visto protagonista di numerose polemiche sui social. Grandi emozioni per il - così soprannominato - "Barbiere di Torino", che sente di essere cresciuto e maturato.

In molti hanno notato un tuo cambiamento dopo l’addio di Simone Casadei. Credi avesse realmente una brutta influenza su te? È stato solo un caso?

Non aveva influenza su di me, ero io che decidevo se seguirlo o meno. Quando esagerava lo capivo da solo, forse non ero più stimolato come prima a far casino da quando non lo avevo più vicino di banco.

Il Collegio 6, intervista esclusiva ad Alessandro Giglio: “Non porto rancore”

La forte reazione per la mancata partenza per la gita non è stata compresa da tutti. È Matilde Ricorda la collegiale che proprio non sopporti? Chi ti è rimasto nel cuore?

Era solo un momento di rabbia, non porto rancore nei confronti di Matilde. Non riesco a scegliere uno in particolare che mi è rimasto nel cuore, veramente tutti tutti.

Cosa hai imparato da questa esperienza? Fatti un augurio per il futuro.

Ad accettare e comprendere un parere completamente diverso dal mio, questa la cosa che più mi ha insegnato l’esperienza al Collegio. Auguro all’Alessandro del futuro di sentirsi realizzato e felice per le scelte che ha fatto.

