Il Collegio 6, intervista esclusiva a Simone Casadei: ''Questa avventura mi ha cambiato''

Simone Casadei, giovane protagonista della sesta edizione de Il Collegio su Rai2, si racconta in un’intervista esclusiva a Comingsoon.it.

Entrato a far parte del cast della sesta edizione de Il Collegio, lo show di Rai2 che piace a giovani e adulti, Simone Casadei si è distinto per il suo carattere peperino, poco incline a seguire meticolosamente le regole del Preside Bosisio. Catapultato nel 1977 nel Convitto Regina Margherita di Anagni, il sedicenne originario della provincia di Rimini, ha dato non pochi problemi ai professori così come ha regalato momenti di spensieratezza ai sui colleghi collegiali, con scherzi e momenti di puro divertimento.

Casadei si è raccontato in un’intervista esclusiva a noi di Comingsoon.it, parlando dell’avventura a Il Collegio e del ritorno alla vita reale dopo settimane di lontananza da casa.

L’avventura a Il Collegio ti ha cambiato? Se sì, in cosa?

L’avventura al Collegio mi ha cambiato, in particolare nei modi di fare e di esprimermi nei confronti delle persone più grandi di me…

Il Collegio 6, Simone Casadei: “Ecco cosa porterò nel cuore”

Hai scoperto un nuovo approccio allo studio e al modo di stare in classe, che potresti adottare anche nella tua vita futura?

Io l’idea di stare in classe non la sopporto, non sopporto di stare seduto cinque o sei ore in un banco ad ascoltare un’altra persona che, per la maggior parte delle volte, esprime argomenti che non mi interessano.

Abbiamo visto che sei molto legato alla tua fidanzata, tanto da perdere le staffe sapendo di non poterla contattare. È lei quella giusta?

No, non è lei quella giusta; infatti, appena uscito dal Collegio ci siamo lasciati ed è finita lì.

Quale esperienza fatta a Il Collegio rimarrà nel tuo cuore?

Svegliarmi la mattina e vedere altre persone accanto a me che mi vogliono bene, penso sia la cosa più bella che porterò con me perché anche se siamo tutti caratterialmente diversi ci trovavamo molto bene insieme.

