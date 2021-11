Il Collegio 6, intervista esclusiva a Maria Sofia Pia Federico: ''Non riesco a provare antipatia per nessuno ma…''

Gossip TV

Maria Sofia Pia Federico, giovane protagonista della sesta edizione de Il Collegio su Rai 2, si racconta a noi di Comingsoon.it.

“Io voglio cambiare il mondo, sono convinta che lo farò”. Con questo spirito, Maria Sofia Pia Federico ha fatto il suo ingresso nella sesta edizione de Il Collegio, che quest’anno ha catapultato i collegiali nel 1977. Originaria di Valmontone, in provincia di Roma, Maria Sofia ha 16 anni e le idee molto chiare, tanto da essere un volto noto sui social per aver condiviso negli anni le sue idee su libertà, amore e su temi caldi come diritti umani, sessismo e minoranze.

Un carattere forte quello di Maria Sofia, che può spaventare chi non è pronto ad ascoltare con il cuore in mano, a comprendere il punto di vista di una ragazza che, alla sua giovane età, sta già scrivendo un saggio filosofico complesso e inedito. L’esperienza a Il Collegio ha cambiato la Federico? Ecco cosa ha svelato la giovane romana nell’intervista esclusiva concessa a noi di Comingsoon.it.

Come descriveresti l’esperienza a Il Collegio? C’è un particolare episodio che ti ha fatto riflettere (negativamente o positivamente), un episodio svolta della tua permanenza nel programma?

Definisco la mia esperienza al Collegio come la vincita di una sfida personale che mi ha vista capace di esprimere e far valere con coraggio le mie idee in un contesto reale composto da persone che, nel pensiero e nei modi, erano inizialmente ai loro antipodi. Io voglio cambiare il mondo, lo dico da sempre e continuerò a dirlo per sempre, ed è forse per via di come questa vocazione è stata interpretata durante la primissima settimana che ho avuto modo di riflettere su me stessa e sul mio rapporto con gli altri: il mio tema “sulla mancanza di amore” è stato oggetto di derisioni e scherno non solo nel momento in cui è stato mostrato in televisione, ma anche nelle discussioni online condotte da alcuni creators e il loro pubblico che hanno criticato il modo in cui mi sono immedesimata nelle parole del testo a detta loro “esagerato e teatrale”. Diciamo che questa considerazione mi ha dato, nel bello che potevo cogliere da lei, la motivazione per sviluppare un approccio propositivo al fine di farmi capire di più dal mondo esterno. Perché voglio impegnarmi affinché quel testo che mi aveva ridotto in lacrime venga compreso per quello che è, cioè il testamento di tutte le forze di una vita impiegate per far bene agli altri, sacrificate interamente nel riconoscimento che oltre la mia percezione soggettiva della realtà, oltre il mio ego, esiste da sempre un mondo di altre persone che provano dolore, che amano, che vorrebbero essere felici e che per questo meritano di essere protette contro l’indifferenza e la cattiveria autoinflitta. La bellezza degli esseri umani esisterebbe anche se io non esistessi, ma il fatto che ho preso parte alla vita rappresenta un’occasione per comprenderla e dimostrarle amore, anche (citandomi testualmente) se devo assistere continuamente alle sue sofferenze, anche se fa soffrire me. Non riesco a non interessarmi del dolore altrui, spero che gli altri un giorno capiranno questa mia vocazione e si lasceranno aiutare.

Il Collegio 6, Maria Sofia Pia Federico: “Nicole Rossi mi ha sempre sostenuta”

Con chi hai legato maggiormente e con chi, invece, non hai trovato alcuna affinità?

Io non riesco fisicamente a provare antipatia per nessuno: ognuno mi piace per quello che è perché confrontarmi con lui nutre sia la mia famelica curiosità, dandomi l’opportunità di immergermi in una realtà diversa dalla mia per capirne i meccanismi e le emozioni, sia soprattutto la volontà disinteressata di fargli del bene perché la sua unicità il suo semplice essere umano lo rende meraviglioso e da proteggere; quindi, semmai, posso dire che ho sentito subito simpatia nei confronti di tutti i miei compagni aggiungendo che ho avuto un debole particolare per Valentina, che è buona, sensibile e ha la testa sulle spalle come non mai, Matilde, che è uno spirito libero e diffidente con un cuore enorme, Anastasia, che è territoriale, delicata, forte e con un mondo interiore di una profondità inimmaginabile, Cristiano, che in quegli due occhioni ha la luce ardente di un bambino che non crescerà mai, Sara, che è buona d’animo, orgogliosa e ambiziosa ed Edo, che, per me, è un caso a parte. Su tutti gli altri potrei scrivere un panegirico interminabile, perché voglio loro tanto bene, ma fermiamoci qui perché poi diverrei troppo smielata!

Cosa ti ha spinto a proporti come rappresentante di classe? Sei felice di questa decisione?

Sono stata felicissima di propormi come rappresentante di classe perché avevo intenzione di dimostrare che le mie idee non esistono solo in forma virtuale, bensì possono essere applicate praticamente colpendo nel profondo le persone e mobilitandole verso il cambiamento. Sono “nata” come un’attivista sui social, e lo sono diventata per una pura questione di necessità: a 14 anni ho fatto i conti con il dirompere della pandemia e ho sfruttato l’opportunità data da un mondo forzatamente attaccato allo schermo per diffondere quelle idee che prima d’allora si dichiaravano solitamente nelle piazze e che, proprio facendo riferimento al ruolo sempre più preponderante che Internet sta assumendo nelle nostre vite, per questo hanno ricevuto molto successo anche a seguito che le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria si sono man mano alleviate. Il confronto diretto non mi è mai mancato: fin da quando sono piccola mi sono trovata a discutere animosamente per dimostrare le mie convinzioni, però è anche vero che prima di diventare una collegiale ero prevalentemente avvezza al modus operandi con cui vengono trattate le tematiche sulla mia pagina, le quali ricevono delle critiche, nell’odio e nell’amore, da utenti preparati sulle stesse e che, di conseguenza, dimostrano un minimo interesse di base. La bellezza di rappresentare la classe 1977 è che ho avuto l’occasione di esporre ciò che penso a delle persone che, altrimenti, non se lo sarebbero mai filato affinando allo stesso tempo le mie doti comunicative e soprattutto sviluppando un maggior senso di cooperazione e solidarietà. Chissà se sarò una rappresentante degna di questo titolo, però è sicuro che in futuro dovrò farmi da parte per lasciare che Lorenzo abbia più spazio per parlare con il Preside!

Durante la messa in onda delle puntate sono piovute diverse critiche, ma c’è anche chi ti ha difeso come l’ex collegiale Nicole Rossi. Ti va di parlarcene?

Io e Nicole ci conosciamo da quando ho iniziato a condividere la mia opinione su Instagram; ricordo che la taggai nel mio primissimo post (argomento diritti delle donne) ricevendo le sue più sentite congratulazioni e, con mio grande gaudio, anche il suo follow. Mi ha visto crescere nella mia carriera sul web interagendo più volte con i miei contenuti per dimostrarmi il suo appoggio per le battaglie che portavano avanti, e il supporto era (ed è) assolutamente ricambiato da parte mia. Quando ha scoperto che avevo partecipato al Collegio vedendo, proprio dai social, la mia foto e il mio nome esposti in prima linea nelle presentazioni dei protagonisti sulla pagina ufficiale, ha subito commentato dichiarando pubblicamente la sua euforia e in privato mi ha confidato che questa notizia rappresenta per lei la conclusione “di un percorso” che la rende fiera di raccogliere i frutti dei suoi insegnamenti; e in effetti ha ragione considerando che se ho deciso di prender parte al programma è proprio grazie a lei! Quindi, quando ha saputo che la sua protetta era stata ingiustamente presa in giro da mezza Italia per aver affermato di “voler cambiare il mondo”, non ha esitato a spezzare una lancia a suo favore per far capire alle persone perché non bisogna mai darsi per vinte, e anzi, perché è fondamentale lottare per migliorare la nostra realtà. Spero di non deluderla mai nel corso delle puntate, ha investito tanto su di me e devo restituirle tutto rendendola orgogliosa di me!

