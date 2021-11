Il Collegio 6, intervista esclusiva a Gaia Cascino: ''Bella? Ancora non mi ci sento del tutto''

Gossip TV

Comingsoon.it intervista Gaia Cascino, giovane protagonista della sesta edizione de Il Collegio su Rai 2.

Nata a Roma nel 2004, spirito frizzante e tanta voglia di libertà, Gaia Cascino è stata una delle protagoniste più seguite della sesta edizione de Il Collegio, il docu-reality di Rai2 che spopola tra i telespettatori. Nonostante la breve permanenza nell'Istituto Regina Margherita di Anagni, immersa nel lontano 1977 insieme ai suoi compagni di viaggio, Gaia è rimasta nel cuore dei fan del programma.

Dopo aver abbandonato gli studi, complice una seconda bocciatura per comportamento, Gaia si è appassionata al mondo delle hair stylist e lavora come parrucchiera nella sua città natale, condividendo video sui social al suono di “Stai sereno, dove ci sta casino ci sta Gaia Cascino”. Personalità magnetica ma anche anima fragile, segnata - come confessato da lei stessa a Il Collegio - dall’insicurezza per il suo aspetto esteriore. Impulsiva e al centro delle dinamiche del programma, tra piccoli scontri e grandi amicizie, Gaia si è raccontata a noi di Comingsoon.it.

Ciao Gaia. Hai iniziato la tua avventura a Il Collegio dichiarando di voler cambiare il lato del tuo carattere più “irresponsabile”. Credi di esserci riuscita? Cosa ti ha insegnato questa avventura?

Mi sento un po’ più responsabile, lo dice anche mia mamma. L’esperienza in Collegio mi ha insegnato che non mi devo arrendere e che non devo mollare davanti al primo problema.

Il Collegio, Gaia Cascino: “Gli altri criticano senza conoscermi”

Durante la tua permanenza a Il Collegio hai mostrato le tue fragilità, compresa quella legata al tuo aspetto fisico. La convivenza con i collegiali ti ha aiutato a superare questa insicurezza?

Non mi sento più insicura rispetto al giudizio degli altri, non mi importa quello che pensano gli altri perché mi criticano anche se non mi conoscono. Bella ancora non mi ci sento del tutto, deve ancora succedere.

Cosa ti aspetti dal futuro? Vorresti lavorare con i social, facendo decollare il tuo profilo Tik Tok?

Non penso tanto al futuro ma penso a vivere giorno per giorno. Mi auguro succedano tante cose belle, anche se non dovessero avere nulla a che vedere con il diventare un personaggio famoso. Per il mio profilo TikTok mi piacerebbe creare dei video inerenti al mio mestiere, vorrei comprare una “capoccia” finta e fare scegliere di volta in volta ai miei fan come acconciarla.

