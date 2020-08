Ignazio Moser e Anna Safroncik insieme? La verità sul flirt

Gossip TV

Smentito il flirt tra Anna Safroncik e Ignazio Moser, che è lontano da Cecilia Rodriguez.

Nelle ultime ore Ignazio Moser è finito al centro delle indiscrezioni per il presunto flirt con la bellissima attrice Anna Safronick. Dopo il gossip sulla crisi con Cecilia Rodriguez, il ciclista ha trovato un nuovo amore? Finalmente è stata svelata la verità sul presunto incontro segreto.

La verità su Ignazio Moser e Anna Safroncik

Tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez c’è aria di crisi. I due ex gieffini sembrano essere sempre più distanti e hanno smesso di condividere foto e video di coppia, suscitando la curiosità dei fan. Ignazio si trova con Andrea Damante in Sardegna senza la sua fidanzata, mentre Cecilia si è rifugiata nella famiglia e cerca di evitare lo spinoso argomento ‘separazione’.

Poche ore fa, Dandolo ha lanciato uno scoop inaspettato sul Moser, che sarebbe stato pizzicato in compagnia della bellissima attrice Anna Safroncik:

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser addio. Non solo la coppia è scoppiata dopo la lite di Porto Cervo. Ma, come rivela Oggi, con lui è spuntata ora Anna Safroncik: supergossip! […] Dopo i pesanti dissidi (anche pubblici ndr) di questi ultimi giorni culminati in un litigio plateale qualche sera fa al Just Cavalli di Porto Cervo, i due si sono detti definitivamente addio. […] Ieri notte Ignazio ha lasciato il Billionaire in compagnia dell’attrice Anna Safroncik con cui sarebbe scoppiata una passione travolgente e scatenata. Solo un fuoco di paglia o l’inizio di un nuovo amore? Ah, saperlo - si legge sul settimanale ‘Oggi’. L’indiscrezione bomba ha fatto il giro del web e i sostenitori di Cecilia si sono rivoltati contro lo sportivo.

A fare chiarezza ci ha pensato ‘361 magazine’, che assicura che non c’è alcuna frequentazione in corso tra Ignazio e Anna. Sarà veramente così oppure sta per nascere una nuova coppia?