Harry e Meghan omaggiano Lady Diana durante l’intervista shock a Oprah Winfrey

Harry e Meghan omaggiano Lady Diana con un prezioso bracciale, durante l’intervista shock rilasciata a Oprah Winfrey per la CBS.

Continua a far discutere l’intervista fiume che Harry e Megan hanno rilasciato a Oprah Winfrey sulla CBS. Un’intervista che, si vocifera, rischia di far tramare la Corona inglese a causa delle accuse piuttosto gravi mosse dagli ex duchi del Sussex. Un’intervista che mette in luce anche le motivazioni profonde che hanno condotto alla cosiddetta Megxit che ha fatto storcere il naso a tanti, ma della quale non è mai stata chiarita la reale causa.

Harry e Meghan omaggiano Lady D durante l'intervista a Oprah per la CBS

Che i rapporti tra Meghan e la Famiglia reale non fossero dei più distesi non è un mistero, dal momento che l’argomento ha occupato la prima pagina dei tabloid per mesi e mesi. E proprio questa continua e pressante gogna mediatica perpetrata dai giornali britannici e non, sembra aver toccato nel profondo Meghan che da Oprah parla di una forte depressione e di istinti suicidi che hanno accompagnato la sua prima gravidanza. Ora, Harry e Meghan si trovano in California e sembrano aver recuperato la loro stabilità, gridando al mondo con gioia l’annuncio della seconda gravidanza. Tante le confessioni shock a cui assisteremo durante la lunga intervista alla Winfrey, in onda anche in Italia stasera, che metteranno in luce una certa insistenza da parte dell’erede di Carlo a paragonare le loro sofferenze a quelle che la madre Diana è stata costretta a sopportare.

Ed è Meghan, in questa occasione, a voler accostarsi sempre di più all’immagine dell’indimenticabile Lady D indossando un bracciale appartenuto alla defunta suocera. Lo stesso bracciale dal quale Harry ha estratto due pietre per comporre l’anello di fidanzamento che ha donato alla bellissima moglie. Non è la prima volta che la coppia reale omaggia la memoria di Diana, e viene da pensare che Meghan si sia ormai adagiata su questo parallelismo creato dai media. Risale al 14 febbraio scorso, infatti, l’annuncio dell’imminente arrivo del secondo royal baby e la scelta di condividere con il mondo la lieta notizia proprio nel giorno di San Valentino è legata strettamente a Diana che, il 14 febbraio del 1984 annunciava, insieme all’allora marito Carlo, di essere incinta di Harry.

“La mia più grande preoccupazione era che la storia si ripetesse. Sai, personalmente, sono davvero sollevato e felice di essere seduto qui, a parlare con te, con mia moglie al mio fianco, perché ne ho la possibilità. Comincio a immaginare come deve essere stato, attraversare questo processo da sola, tanti anni fa”, ha ammesso Harry durante l’intervista sottolineando questa connessione profonda con la vita di sua madre. Nel frattempo, il Primo Ministro Boris Johnson ha dichiarato di non aver intenzione di parlare degli affari della Famiglia Reale, ribadendo tuttavia la sua stima per Elisabetta: “La cosa migliore che posso dire è che ho sempre avuto la più grande ammirazione per la Regina, e il ruolo unificatore che ha avuto nel nostro Paese e in quelli del Commonwealth. Tutto ciò che riguarda la famiglia reale… Ho trascorso tanto tempo a non commentare la Famiglia reale, e non ho intenzione di iniziare da ora”.