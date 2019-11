Guendalina Tavassi, la prima figlia attacca la madre sui social: “Ti sei nascosta per anni”

Gossip TV

La figlia dell'ex gieffina attacca pubblicamente la madre su una storia Instagram.

Guendalina Tavassi, ex partecipante al Grande Fratello 11, è stata attaccata pubblicamente sui social dalla sua primogenita, Gaia, avuta in età adolescenziale. In passato, la donna è già accusata da Remo, il padre, di essere poco presente della vita della figlia e, questa volta, la ragazzina ha detto la sua sui social.

Le dichiarazioni della figlia Gaia

L’ex gieffina ha avuto Gaia con l’ex compagno, Remo Nicolini, alla giovane età 17 anni ed è stata per diverso tempo accusata dall’uomo di essere poco presente nella vita sua figlia. Attualmente, la donna è sposata con l’imprenditore napoletano Umberto D’Aponte, con il quale ha avuto altri due figli, Chloe e Salvatore, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2016. Come si può notare dai profili social della donna, Guendalina è da poco sbarcata sull’idilliaca isola Tenerife con la famiglia e sua figlia Gaia ha deciso di attaccare direttamente la showgirl attraverso un’Instagram Story: “Perché non chiedi a Guendalina dove è sua figlia mentre lei è a Tenerife?” taggando nella storia anche Barbara d’Urso. Poi la ragazza ha continuato: “Vorrei sapere perché fate tutti i vaghi come se non sappiate nulla di tutto ciò. Ma non riuscite a capire? La vita di una persona la vedete nella vita reale, non su Instagram. L’apparenza inganna”. La figlia della Tavassi ha sferrato l’attacco finale, non nascondendo alcuna l’indignazione: “Sono stata troppo buona. Ti sei nascosta per anni nei panni di una bravissima madre. Per carità, bravissima madre con i tuoi due figli! La verità viene a galla”.

Proprio Guendalina Tavassi, qualche settimana fa, è finita sui rotocalchi per aver organizzato una singolare festa per il sesto compleanno di sua figlia Chloe. Il compleanno è stato organizzato in due ambienti: all’interno, l’ex gieffina ha scelto il tema di 'Me contro Te', il famosissimo duo di YouTube, e all’esterno uno spazio dedicato Pamela Prati, presente all’evento.