Grande Fratello Vp, Matilde Brandi in Lacrime per Franceska Pepe: lo sfogo a Live-Non è la d'Urso

Matilde Brandi scoppia in lacrime a Live-Non è la d'Urso per le parole di Franceska Pepe, che ha raccontato dei soprusi dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip.

A Live-Non è la d’Urso si è consumato il feroce confronto tra Matilde Brandi e Franceska Pepe. Dopo le polemiche tra le due ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, arriva lo scontro davanti agli spettatori di Barbara d’Urso e la showgirl scoppia il lacrime disperata.

Grande Fratello Vip, Franceska Pepe fa piangere Matilde Brandi a Live-Non è la d'Urso

Che tra Franceska Pepe e Matilde Brandi non scorra buon sangue non è certamente un segreto. La modella e la showgirl hanno condiviso l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, dove la Pepe ha portato non poco scompiglio. Tra gli scontri e i chiarimenti con Tommaso Zorzi e le accuse velenose di Dayane Mello, Franceska non si è arresa e continua a far parlare di sé anche fuori da Cinecittà. Recentemente, la Pepe ha ammesso di aver sfiorato la rissa con la Brandi, dal momento che l’ex gieffina le ha impedito di parlare in Puntata, commentando il suo intervento alle sue spalle. Parole che hanno trovato l’appoggio del pubblico, che ha notato le facce perplesse di Matilde, la quale ha negato la versione dei fatti di Franceska. Le due contendenti si sono ritrovate a Live-Non è la d’Urso per un chiarimento. La Brandi è scoppiata in lacrime, pregando la modella di non fare esternazioni così pesanti sul suo conto, perché potrebbero mettere in pericolo le figlie. "Sono una mamma e ho due bambine da salvaguardare, dopo le tue accuse le mie figlie sono state attaccate. Ti parlo con il cuore in mano”, ha dichiarato Matilde con la voce rotta dal pianto.

È scontro tra Matild Brandi e Franceska Pepe a Live-Non è la d'Urso

La commozione della showgirl non ha minimamente scalfito la Pepe, che ha rincarato la dose etichettando l’ex collega del Gf Vip come una persona falsa, che se la prende con una ragazza molto più giovane senza pensare alle conseguenze. Franceska ha continuato ad alimentare la sua versione dei fatti, raccontando che la Brandi l’ha attaccata spesso senza un reale motivo, arrivando ad usare termini estremamente offensivi, come quando le ha augurato che le venisse tagliata una gamba. L’ira della Pepe non ha trovato appoggio nel salotto della d’Urso, dove gli opinionisti hanno cercato di far ragionare la modella, prendendo le parti di Matilde. Lei ha continuato a piangere disperata, parlando ancora delle sue figlie, ma Franceska non perdona e continua ad attaccarla senza esclusione di colpi, sebbene Barbara l’abbia invitata a notare che la reazione della ballerina è giustificata dalla sua grande fragilità. Le due ex gieffine riusciranno a fare pace?

