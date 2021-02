Grande Fratello Vip, Walter Zenga: "Andrea deve iniziare a pensare al nostro rapporto con la sua testa"

Gossip TV

Walter Zenga torna a parlare del confronto avuto con il figlio Andrea al Grande Fratello Vip.

Walter Zenga è finito al centro delle polemiche per il suo rapporto con i figli Andrea e Nicolò Zenga. Intervistato dal settimanale Chi, l'allenatore è tornato a parlare dell' incontro avvenuto nella Casa del Grande Fratello Vip con Andrea, in cui si sono promessi che una volta finito il reality show di Alfonso Signorini cercheranno di parlarsi e chiarirsi.

Le nuove dichiarazioni di Walter Zenga dopo l'incontro al Gf Vip con Andrea

"Io sono stato tirato in ballo da Andrea al ‘ciao’ appena entrato al Grande Fratello Vip e da suo fratello Nicolò in altre trasmissioni" ha esordito così Walter cercando di spiegare la sua posizione e difendersi dalle critiche "Andrea mi ha tirato in ballo, lo ha detto anche in più confessionali, anzi, ha fermato 'ho paura di aver urtato o scatenato attenzioni all’esterno poco piacevoli' e così è stato. Non ci dimentichiamo che io ho anche due figli piccoli e non posso ricevere minacce di morte sui social, mi spiace. Idem per il fratello di Andrea, Nicky, che ha scelto altre trasmissioni. A me tutto serve tranne la popolarità".

Zenga ha poi continuato parlando del confronto avvenuto al Gf Vip con il figlio Andrea: "Andrea sa di non aver detto la verità, non sono 14 anni che non ci vediamo, ma dal maggio del 2019 al matrimonio del fratello Jacopo. Quel giorno, e ho i testimoni, io ho cercato in ogni modo un contatto con lui, l’ho invitato a fare le foto tutti insieme, a sedersi in prima fila, a bere una birra da soli. Niente, muro contro muro. [...] Ho commesso errori, lo ammetto. Avrei potuto fare di più, ma Andrea deve iniziare a pensare al nostro rapporto con la sua testa. Spero lo faccia da oggi in avanti".

Leggi anche Bufera sul Gf Vip dopo alcune affermazioni di Alfonso Signorini

"Avrei voluto abbracciarlo, stringerlo a me. Gli voglio bene è sangue del mio sangue. Lo conosco bene, ci siamo guardati con amore. Nel suo sguardo ho intuito il desiderio di ricreare un rapporto anche se non potrà essere un rapporto padre-figlio normale, sono troppi gli anni passati, troppe le negatività. Il suo pianto nei giorni successivi è stato uno sfogo corretto, umano. Ripeto, io non ho bisogno di andare in tv. Mi hanno chiamato in causa, mi prendo la responsabilità, rispondo a determinate cose, ma non gioco né al GF, né ho voglia di apparire. Sono sicuro che, quando uscirà dalla casa, Andrea mi chiamerà, e se non lo farà lui lo farò io" ha concluso il papà di Andrea.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.