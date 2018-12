Grande Fratello Vip, Walter Nudo: "Non pensavo di vincere. Francesco Monte? È pieno di paure"

Walter Nudo è il vincitore della terza edizione del Grande Fratello Vip. Dopo aver vinto la prima edizione de L'Isola dei Famosi, l'attore canadase è riuscito a salire anche sul podio del reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, battendo in finale lo chef Andrea Mainardi. In tantissimi speravano di vederlo trionfare ma non era mai capitato che un concorrente vincesse ben due programmi: il caso dell'ex gieffino dunque, ha registrato un vero e proprio record.

Grande Fratello Vip: le prime parole di Walter Nudo dopo la vittoria

A poche ore dalla vittoria, Walter ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni di Vanity Fair:

Non mi aspettavo di poter vincere ancora. Non ho chiuso occhio. Sono entrato al Grande Fratello Vip 3 con la consapevolezza di aver già vinto un reality. Speravo, dunque, di potermi avvicinare quanto più possibile alla finale, mi dicevo che quello sarebbe stato il traguardo. E quando, invece, mi sono voltato e ho visto il mio volto sul maxischermo non ho capito più nulla: mai avrei creduto di poter essere graziato ancora una volta. Quando, martedì, sono uscito, ho incontrato persone diverse, persone che hanno preso a dirmi quanto mi merito questa vittoria. Io, accettando il Gf, avevo lasciato ogni speranza. Invece, credo sia trasparsa la mia onestà, la sincerità che mi porto appresso. L’unico mio obiettivo era quello di portare in Casa un po’ di armonia, un po’ di amore, di tolleranza e di pazienza. Chiunque abbia fatto altrettanto meritava di vincere.

L'attore ha legato con tutti i vip ma fra tutti ha trovato maggior sintonia con Andrea Mainardi e Francesco Monte:

Andrea è l’inquilino, insieme a Francesco Monte, con il quale ho stretto il legame più forte. Si è aperto con me in un modo che non ha avuto eguali: mi ha raccontato cose molto intime, ci siamo riconosciuti l’uno nell’altro. Mainardi è più giovane di me, ma come ma ha preso qualche schiaffo dalla vita. Entrambi abbiamo girato, fatto gavetta, siamo caduti e ci siamo rialzati e questo ha fatto sì che tra noi si instaurasse una fratellanza sincera. Credo invece che Monte non sia stato capito. È un ragazzo dolcissimo, tenero. Un ragazzo pieno di paure. Si è trovato costretto a vivere nella Casa in cui, un anno fa, è stato lasciato dalla donna con la quale sognava di mettere su una famiglia. Si è trovato in giro foto e ricordi. Lasciarsi andare, in questa situazione, era pressoché impossibile, e la prova sta nella Caverna. Mi spiego. Il Monte della Caverna, è sempre stato molto più rilassato e sereno del Monte della Casa. Quasi che fossero due persone diverse. Certo, ora bisognacapire cosa succederà fuori dal Gf, che non è la realtà ma una sorta di surrealtà.

A proposito della sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, Nudo ha confessato:

Quindici anni fa, i reality erano il nuovo, qualcosa cui ancora non ci si era abituati. Oggi, il mondo dei reality è profondamente cambiato e azzardare un paragone non avrebbe granché di senso. Quel che posso dire è che ciascun reality ti impedisce di scappare da te stesso. Tutti noi abbiamo dei demoni, ma se non riusciamo ad affrontarli, fuori dallo show, potremo star certi che questi si manifesteranno dentro lo show

