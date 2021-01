Grande Fratello Vip, "Vuoi farti passare come carnefice": Giulia Salemi rimprovera Rosalinda Cannavò

Gossip TV

Giulia Salemi rassicura Rosalinda Cannavò sul futuro con il fidanzato Giuliano Condorelli dopo il Grande Fratello Vip.

Rosalinda Cannavò sente di essere ad un bivio nella sua relazione con Giuliano Condorelli. Il videomessaggio, che ha sorpreso l’attrice durante l’ultima Puntata del Grande Fratello Vip, non ha fatto che aumentare i suoi dubbi e l’attrice si sfoga con Giulia Salemi, che si mostra poco indulgente nei suoi riguardi.

Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò si sfoga con Giulia Salemi

Rosalinda Cannavò è piuttosto pensierosa nella ultime settimane. L’attrice siciliana ha vissuto un momento piuttosto critico, dopo lo scontro con Dayane Mello, e sente di dover cambiare alcune cose della sua vita. La concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, nutre non pochi dubbi sulla relazione con Giuliano Condorelli sebbene inizialmente abbia osannato le qualità e la pazienza del suo fidanzato. Nel corso della carriera, infatti, Rosalinda si è prestata a finti fidanzamenti e poi ha lottato contro i disturbi alimentari, contando sempre sull’appoggio Giuliano.

Ora, tuttavia, questo sembra non bastarle più. Rosalinda vuole una svolta, dopo dieci anni di fidanzamento, ma le parole del Condorelli non la confortano. Nel videomessaggio inviato a sorpresa durante la Puntata, infatti, l’uomo non accenna a decisioni rivelanti e si limita a prometterle di parlare del futuro una volta conclusa l’esperienza al Gf Vip.

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi rimprovera Rosalinda

Confrontandosi con Giulia Salemi, il cui percorso è stato commentato dalla madre Fariba Tehrani, la Cannavò ammette di aver paura che Giuliano non voglia convivere o convolare a nozze, rendendo impossibile la loro relazione. Giulia si mostra poco indulgente nei confronti dell’amica, facendole notare che ha permesso agli opinionisti di influenzarla e di non guardare al alto positivo della situazione.

Secondo la Salemi, infatti, sarebbero stati proprio i racconti dell’attrice a far passare lei come carnefice della situazione. Del resto, anche Cecilia Capriotti si è spesa sull'argomento, quando la gieffina ha ammesso di non essere soddisfatta della relazione che sta vivendo invitando la Cannavò ad essere più decisa e sicura sulla sua vita. Tra un dubbio e l’altro, Rosalinda scampa la Nomination e inizia a diventare una rivale piuttosto temuta, poiché amatissima dal pubblico di Canale5.

