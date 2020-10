Grande Fratello Vip: volano insulti e accuse tra Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci, Andrea Zelletta furioso (VIDEO)

Gossip TV

Scoppia il putiferio nella Casa del Grande Fratello Vip dopo il videomessaggio di Matilde Brandi.

In una serata che si prospettava molto divertente grazie ad una festa organizzata dagli autori del programma, nella Casa del Grande Fratello Vip è scoppiato il putiferio. Il motivo? Il videomessaggio di Matilde Brandi che ha scatenato numerosi litigi e accesissime polemiche tra i concorrenti ancora in gioco.

Scoppia il delirio al Gf Vip dopo il videomessaggio di Matilde Brandi

Matilde, eliminata durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha voluto mandare un videomessaggio ai Vip ancora nella Casa. La ballerina, però, ha avuto parole dolci un po’ per tutti tranne che per Tommaso Zorzi, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. "Il ruolo della primadonna ti viene molto bene. Sei carismatico e simpatico, ma fatti dare un consiglio da chi primadonna lo è stata davvero. A volte bisogna anche fare un passo indietro e uscire di scena in punta di piedi. Proprio lì, ricevi l’applauso finale" ha dichiarato la Brandi parlando dell'influencer milanese. Parole al veleno anche per Maria Teresa e Guenda: "Cara Maria Teresa, ora che sono uscita dalla Casa si sono spenti i riflettori su di te. Come riaccenderli? La carta del lavoro rubato, delle parrucche, delle ciglia finta e dell’amore di tua figlia te le sei giocate. Cara Guenda, tu puoi parlare di Dante e di Leopardi, fallo. Ma fallo davvero. Fa’ qualcosa altrimenti resterai sempre e solo la figlia della Ruta". Ed infine, l'accusa alla sua "amica" Stefania di essere una doppiogiochista: "Nella vita raccogli quello che hai seminato. Hai preferito il gioco all’amicizia. Ne valeva la pena?".

Le dure parole di Matilde hanno letteralmente spiazzato i concorrenti, in particolare Zorzi che si è scagliato duramente contro l'ex gieffina del Gf Vip: "Ma è pazza, ma sta recitando. [...] Diceva di essere una persona vera e sincera, ma tutto è, meno che questo. Avete mai sentito che queste cose che ha detto le ha dette in faccia?". A difendere la Brandi è intervenuta Elisabetta Gregoraci: "Tommaso sei arrabbiato per quello che ha detto su di te, non per loro. Tutti dobbiamo dirti che sei buono, bello, non accetti altri pareri". "Tu sei una parac*la!" ha prontamenre replicato Tommaso scatenando la reazione dell'ex moglie di Briatore: "Tu vai d’accordo solo con quelli che ti leccano il c*lo dalla mattina alla sera. È la verità. Perché mi devi dire che sono parac*la? Perché devo parlarti male di lei? Io non sono parac*la. Io a Matilde voglio bene e mai sentirete dalla mia bocca brutte parole su di lei. Per te è falsa, per me non lo è. Pensa quello che vuoi di me, a me non frega un ca**o".

"Tu perché devi alzarti e darmi della parac*la solo perché non dico quello che dici tu? Per me lei è vera. A me non frega un c*zzo del tuo giudizio" ha continuato la Gregoraci mentre Zorzi ha risposto sottolineando che la sua è una mera difesa delle tre donne offese dalla Brandi: "Una che dice una roba su una tua amica, non la difendi? No? Io sono coerente. Se io fossi parac*lo, non litigherei con te Elisabetta. Se avessi fatto passi indietro come vuole Matilde, qua sarei stato veramente noioso".

Tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip sono rimasti basiti da quanto detto a Guenda e sono stati concordi nell’affermare che l’unica a potersi arrabbiare con Matilde fosse lei perché aveva ricevuto una vera e propria offesa. "L’unica che puó prendersela con Matilde è Guenda. Tutti voi non c’entrate un ca**o perché non avete nulla da dire. Su Guenda ha detto cose che non sono vere" ha dichiarato Patrizia De Blanck. Francesco Oppini ha tentato invece di calmare Tommaso: "Il concetto non è nuovo. [...] La forma con cui Matilde ha detto sta roba di Guenda per me è sbagliata". "Da quando era andata via Matilde stavamo benissimo, eravamo tutti qui sereni. Ora riappare Matilde e di nuovo tutti a litigare. Questo perché è una stron*a, parac*la e ama fare questo. Se lei ha un problema con me, doveva venire a dirlo a me, non sfogarsi con te. O meglio, è legittimo che si sfoghi con te Patrizia, ma poi deve venire a parlarne con me" ha concluso il giovane milanese. Ma non è finita qua perché anche Andrea Zelletta, forse stanco delle continue discussioni nella Casa, ha iniziato a urlare furioso.

