Grande Fratello Vip, volano accuse e insulti tra Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci: "Questa è gelosia" (VIDEO)

Scontro di fuoco al Grande Fratello Vip tra Elisabetta e Dayane.

Duro scontro in diretta al Grande Fratello Vip tra Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci. Dopo aver ascoltato le pesanti dichiarazioni della modella brasiliana, l'ex moglie di Flavio Briatore ha completamente perso le staffe e accusato duramente la ragazza di essere falsa e incoerente.

È guerra al Gf Vip tra Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci

Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Signorini ha parlato di tutto ciò che è successo sabato sera durante la festa, ma soprattutto di ciò che è successo dopo. Dayane infatti ha passato circa 24 ore a parlare male degli altri concorrenti, in particolare di Elisabetta: "Non c'è niente in questa donna: c'è la sua storia, suo figlio, la sua carriera, ma non so che ca**o ha fatto nella sua vita. Ha fatto tanto? Perché ha sposato uno miliardario. Sì, diciamo le cose come stanno. È facile fare un percorso così". Parole molto forti che non sono per niente piaciute alla Gregoraci che ha accusato la Mello di essere falsa e bugiarda.

Dayane e Elisabetta hanno iniziato a litigare animatamente e il conduttore del Gf Vip ha colto l'occasione per sganciare la bomba e mostrare il resto dei commenti della modella sull'ex moglie di Flavio Briatore. "Un pochettino gelosa. Hai appena detto che non parli male e vedi cosa hai detto. Hai detto un sacco di ca***te e sono anche gravi. Ho fatto tante cose se non le sai documentati. Ho sposato un uomo facoltoso e questo dà fastidio a molti e anche a te. Questa si chiama gelosia" ha sbottato la Gregoraci. A prendere le difese di quest'ultima è intervenuto Francesco Oppini, che è stato a sua volta criticato da Antonella Elia.

Elisabetta ci ha tenuto a ribadire la sua posizione difendendo il suo matrimonio con Briatore, da cui è nato un figlio: "Non sono stata un quarto d’ora con quest’uomo. E poi lavoro da quando ho 18 anni". "Perché io mi espongo sono la cattiva? Dimmi che cosa fai tu" ha replicato Dayane, che ha provato a giustificarsi cambiando ancora una volta la versione dei fatti.

