Grande Fratello Vip, "Vieni qui, vedi il pise**o": Andrea Zelletta e la Proposta spinta a Matilde Brandi

Andrea Zelletta al centro della bufera per la proposta spinta e volgare che ha fatto a Matilde Brandi nella Casa del Grande Fratello Vip.

Andrea Zelletta è finito nel caos dopo le ammiccanti provocazioni, decisamente al limite del volgare, rivolte a Matilde Brandi. Nella casa del Grande Fratello Vip gli ormoni galoppano e volano paroloni, che il pubblico non gradisce affatto. Nel frattempo, l’attenzione è tutta puntata sulla reazione di Natalia Paragoni, la fidanzata del gieffino.

Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta ci prova in modo spinto con Matilde Brandi

È trascorso circa un mese dal debutto della quinta edizione del Grande Fratello Vip e per Andrea Zelletta non è stato facile ambientarsi nella Casa di Cinecittà. L’ex tronista di Uomini e Donne, felicemente fidanzato con Natalia Paragoni, non ha nascosto di aver difficoltà a parlare apertamente del suo passato e della sua condizione familiare. Il pubblico sembra essere piuttosto diffidente nei confronti dello Zelletta, che raramente prende una posizione nei conflitti e sembra essere fin troppo ben inserito nel ‘gruppo’, criticato da Myriam Catania, che sta monopolizzando il reality show.

Nelle ultime ore, tuttavia, sembra che Andrea abbia avuto un exploit assolutamente inatteso, rivolgendosi in modo volgare ed esplicito a Matilde Brandi. La showgirl, infatti, lamentava il fatto di essere considerata da tutti la mamma della casa, insieme a Stefania Orlando, per via della sua età e della sua mania di controllo. Zelletta, ironizzando, ha commentato: “Vieni qui Matilde che non ti faccio sentire più mamma”.

Andrea Zelletta provoca Matilde Brandi al Grande Fratello Vip

La provocazione è continuata anche in serata, quando l’ex tronista ha lanciato una nuova provocazione a sfondo sessuale, parlando con alcuni inquilini della Casa: “Tutte le mamme qui, venite… Venite che vi facciamo diventare giovani di nuovo, altro che mamme! Vedi il pise**o”. Le dichiarazioni di Andrea hanno fatto il giro del web in pochissimi minuti e, sebbene possiamo crede al fine goliardico con il quale sono state pronunciate, probabilmente non sarà della stessa opinione la sua fidanzata Natalia.

Madonna che schifo, che viscidume d'uomo.

"TUTTE LE MAMME QUI, VENITE VENITE ALTRO CHE MAMME.. VI FACCIAMO DIVENTARE GIOVANI DI NUOVO... VEDI IL PISELLO"

Zozzo. #GFVIP pic.twitter.com/yAqO3easZl — Principino delle vipere.🐍 (@nelnomedeltrash) October 8, 2020

Come ha reagito l’ex corteggiatrice alle provocatorie parole del pugliese? Al momento la Paragoni, che è in vacanza con Sonia Lorenzin, si gode il relax e sembra non fare caso alle sparate del suo fidanzato. Natalia, infatti, non ha commentato le frasi rivolte alla Brandi, preferendo invece condividere un video che ritrae lo Zelletta intento a parlare del loro rapporto.

