Grande Fratello Vip, Vera Gemma pronta ad entrare: si preannuncia guerra con Soleil Sorge

Vera Gemma pronta a fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip? Il gossip.

Dopo aver scoperto che la sesta edizione del Grande Fratello Vip durerà più a lungo del previsto, Alfonso Signorini si prepara a sfoderare l’artiglieria pesante. Chi meglio di Vera Gemma potrebbe portare scompiglio nella casa più spiata d’Italia? Sembra che l’ex isolana stia per fare il suo ingresso a Cinecittà, e tutti si chiedono come reagirà Soleil Sorge visti i precedenti tra le due.

Grande Fratello Vip, Vera Gemma nuova concorrente?

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata ufficialmente prolungata fino a marzo 2022 e Alfonso Signorini deve correre ai ripari, per garantire al pubblico nuove dinamiche e, soprattutto, gli scontri infuocati tra gieffini che piacciono tanto a tutti. Nelle prossime settimane, dunque, entreranno a Cinecittà diversi Vipponi, pronti a scombussolare totalmente l’assetto della casa, creando nuove coalizioni e portando una scarica di energia ad alcuni concorrenti che sembrano dormire sugli allori.

Tra i volti noti voluti da Signorini, criticato per lo scivolone sul tema dell’aborto, dovrebbe esserci anche Vera Gemma. Stando a quanto riportato da Giuseppe Candela, infatti, l’ex isolana sarebbe pronta a varcare la porta rossa del Gf Vip. Con lei Patrizia Pellegrino, Nathaly Caldonazzo, Maria Monsè e l’ex tronista di Uomini e Donne, Giulio Raselli. Quest’ultimo potrebbe incontrare in casa Giulia Cavaglia, che si vocifera entrerà nel cast tra poche settimane, che all’epoca del trono gli preferì Manuel Galiano.

Insomma, un intreccio coi fiocchi, senza dimenticare che Vera ha un conto in sospeso anche con Soleil Sorge. Le due hanno condiviso l’esperienza a Pechino Express, dove la bionda influencer fece infuriare non poco Vera. Chissà se i vecchi rancori torneranno a galla o le due faranno squadra questa volta!

