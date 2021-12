Grande Fratello Vip, Valeria Marini sbotta furiosa e scatena la lite (VIDEO)

Gossip TV

Durante le prove dello show, Valeria Marini si infuria e minaccia di lasciare il progetto per il Grande Fratello Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip c’è grande fermento per la preparazione dello show in occasione del Natale, che i Vipponi presenteranno in diretta su Canale5. Vedendo che Carmen Russo ha cambiato le disposizioni della coreografia, spedendola in seconda fila, Valeria Marini sbotta e minaccia di abbandonare il progetto.

Grande Fratello Vip, l’ira di Valeria Marini

Come ogni anno, i concorrenti del Grande Fratello Vip stanno preparando uno show per i telespettatori, che sarà presentato in prima serata e vedrà tutti cimentarsi con coreografie e balli dedicati al Natale. A Carmen Russo è stato dato il compito di selezionare e istruire le ballerine, ma Valeria Marini non sembra essere molto d’accordo con le scelte della coreografa, che vorrebbe la stellare showgirl in seconda fila durante il balletto. “Va bene, allora andate voi davanti basta. Anche se io non sono abituata ad andare dietro. Non sono abituata Carmen cerca di capirmi. Io sono sempre stata abituata dall’inizio che sono sul palco a stare davanti e non sono abituata a stare dietro […] Non voglio perché vedo che Jessica alza gli occhi al cielo. Già questa coreografia per me non va, poi se devo fare cose che non sono mie […] Il fatto non è che sono una prima donna, perché lo siamo tutte prime donne, io sono abituata alla posizione sul palcoscenico”, ha sbottato furiosa Marini.

Mentre Carmen ha cercato di mediare, trovando una nuova posizione per Valeria in modo da accontentarla e concludere le prove, Jessica Selassié si è impuntata e ha certato di spiegare - inutilmente - alla gieffina perché sarebbe più opportuno che ballasse in seconda fila ma nessuno può mettere Queen Valery in un angolo! In Casa si discute animatamente, e nel frattempo Alessandro Basciano è sempre più indeciso tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge.

