Grande Fratello Vip, Valeria Marini ha lasciato Gianluigi Martino? L'indiscrezione inaspettata

Si vocifera che a pochi mesi dalla fine del Grande Fratello Vip, Valeria Marini abbia lasciato Gianluigi Martino e sia tornata single.

Valeria Marini è tornata single? La regina della quarta edizione del Grande Fratello Vip sembra aver già dimenticato Gianluigi Martino, con il quale pensava alle nozze, e tra i fan della coppia si insinua il dubbio che la stellare showgirl abbia chiuso la sua relazione con il giovane avvocato.

Grande Fratello Vip, Valeria Marini torna single?

Sebbene la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip non sia stata duratura, Valeria Marini è stata la regina incontrastata di Cinecittà. La showgirl non ha peli sulla lingua e si è scontrata a più riprese con Antonella Elia, regalando un po’ di sano trash al pubblico di Canale 5. La Marini ha raccontato spesso della sua storia d’amore con Gianluigi Martino, avvocato brillante e più giovane, che ha stregato il suo cuore.

Tutto sembrava andare per il meglio e la coppia pensava alle nozze, fino a quando gli utenti del web si sono accorti che Valeria ha iniziato a mostrarsi sola sempre più spesso. Così è impazzato il gossip su una presunta rottura, mai confermata dalla Marini. A far luce sull’accaduto ci ha pensato il giornalista e direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. Incuriosito dalle indiscrezioni sull’ex concorrente del GF Vip, Alessi ha provato a contattare la Marini ma non ha ricevuto risposta.

Scrivo su Whatsapp a Valeria Marini, forte del fatto che mi risponde sempre. Vedo che ha letto il messaggio. Attendo, nulla. Chiamo, mi risponde sempre e subito, ma non mi risponde. Il silenzio è assordante - ha commentato Alessi - Taglio la testa al toro e scrivo al cellulare di lui. Non legge il messaggio. Allora chiamo, nulla. Che devo pensare? Rottura, crisi, pausa di riflessione, o fake news? Il gossip è una scienza esatta, o è bianco o è nero.

Se Valeria sia tornata single o meno rimane un mistero ma, quel che è certo, è che l’estate le ha regalato una nuova ondata di successo grazie alla sua canzone ‘Boom’, che impazza sui social e nei locali della penisola.

