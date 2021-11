Grande Fratello Vip, Valeria Marini entra nella Casa per salvare la sesta edizione?

Gossip TV

La sesta edizione del Grande Fratello Vip non regge il confronto con le precedenti e si vocifera che Valeria Marini potrebbe giungere in soccorso di Alfonso Signorini.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip stenta a decollare e, nonostante gli ascolti non siano mai preoccupantemente bassi, i fan del reality show di Canale5 iniziano ad annoiarsi delle dinamiche poco frizzanti della Casa. In aiuto di Alfonso Signorini potrebbe arrivare Valeria Marini, la stellare showgirl in grado di rianimare qualsiasi programma.

Grande Fratello Vip, Valeria Marini nel cast? Il gossip

Sono ormai circa due mesi che la sesta edizione del Grande Fratello Vip ha debuttato sul piccolo schermo, con nuove regole ed un cast che non regge il confronto con quello delle edizioni precedenti. Le dinamiche sono ridondanti, l’atmosfera della casa è in mano ad Alex Belli e Soleil Sorge, e se uno dei due fosse eliminato si assisterebbe alla calma piatta fino a marzo 2022, data in cui andrà in onda la finale del programma di Canale5. Insomma, Alfonso Signorini non può lamentarsi degli ascolti, ma neppure gioire vista la partecipazione nettamente inferiore del pubblico a quanto accade in Casa, soprattutto se pensiamo che su Twitter continuano ad andare in trend protagonisti della precedente edizione, come Tommaso Zorzi, e raramente si vede qualche gieffino di quest’anno.

Secondo il settimanale Oggi, Signorini è pronto a correre ai ripari, invitando in Casa la frizzante Valeria Marini, la regina stellare dei reality show internazionali, in grado di alzare lo share con la facilità con la quale indossa paillettes. “Si dice che Valeria Marini sia pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6. La star potrebbe fare il suo ingresso nelle prossime settimane. Ci vogliono nuovi concorrenti per dare nuova linfa alle dinamiche tra i concorrenti, ormai ridotte ai teatrini di Soleil Sorge e Alex Belli…E chi meglio di Valeria Marini può dare una svegliata agli inquilini della Casa?”, questo il gossip bomba sulla Marini. Tra i possibili ingressi spunta anche il nome di Divino Otelma, che ha qualche conto legale in sospeso con Francesca Cipriani dopo l’esperienza in Honduras, e quello della sorella di Stefano De Martino che si sarebbe sottoposta alla quarantena proprio in questi giorni.

