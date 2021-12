Grande Fratello Vip, Valeria Marini, Capodanno prenotato a Sharm el-Sheik, qualcosa non torna

Gossip TV

La segnalazione sulla showgirl stellare: la sua permanenza nella Casa è a tempo limitato?

Valeria Marini ha fatto il ritorno al Grande Fratello Vip per la terza volta, dopo la sua partecipazione alla prima edizione e alla quarta. Quest'anno è tornata nella Casa di Cinecittà partecipando in coppia con Giacomo Urtis, come unico concorrente. I due, questa settimana, sono al televoto insieme a Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli e sono dunque a rischio di eliminazione.

Come già spifferato qualche settimana fa su Twitter, i nuovi concorrenti pare abbiano tutti dei contratti brevi. Per il momento, la presenza di Patrizia Pellegrino e Maria Monsè lo ha confermato. Entrambe le gieffine hanno lasciato la Casa dopo qualche settimana appena. Secondo quanto riferito da una fonte certa giunta a Deianira Marzano, la Marini dovrebbe dire addio al reality prima di Capodanno. La showgirl avrebbe infatti già prenotato festeggiamenti in un noto locale a Sharm el-Sheikh, una località balneare egiziana.

Eccovi la segnalazione arrivata alla Marzano e subito riportata nelle sue Instagram Stories:

Un mio amico che lavora in un noto locale a Sharm El Sheik mi ha detto che Valeria ha la prenotazione per passare il Capodanno lì in quella struttura. Deduco che a breve dovrà uscire anche se in coppia con Giacomo Urtis. […]

E non è finita qui. Anche Nathaly Caldonazzo avrebbe un impegno teatrale a fine gennaio che non le consentirebbe di restare nella Casa. Le new entry del reality, pare dunque siano destinate a delle breve permanenze.

Tra loro, ci sarebbe anche Biagio D'Anelli, Barù, Eva Grimaldi, Federica Calemme e Alessandro Basciano, attualmente protagonista di molte dinamiche amorose.