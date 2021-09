Grande Fratello Vip: "Valentina Nulli Augusti nel cast? Tutti la odiano, se entra la nominano subito", parla Tommaso Eletti

Gossip TV

Tommaso parla di una possibile partecipazione di Valentina al Grande Fratello Vip.

Tommaso Eletti, anche se per poco, è stato tra i protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ospite di Rosalinda Cannavò a Casa Chi, il giovane romano ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa e commentato la possibile partecipazione della sua ex Valentina Nulli Augusti al programma.

Valentina Nulli Augusti nel cast del Gf Vip? Le parole di Tommaso Eletti

Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, Tommaso è tornato a parlare di Valentina e del comportamento assunto al Grande Fratello Vip nei suoi confronti: "Mi aspettavo da parte sua un po’ più di comprensione. Anche rispetto a quello che è successo. Visto che mi sono comportato bene la dentro e ho parlato solo bene di lei non mi aspettavo il suo ingresso col piede di guerra. Pensavo mi dicesse cose belle. Ma lei vuole entrare nella Casa e vuole fare gossip. Abbiamo avuto quattro mesi per chiarirci appena vado al Grande Fratello vieni là [...] Quando l’ho vista nel giardino mi sono un po’ emozionato perché pensavo che non venisse col piede di guerra. Dopo che ho sentito quello che ha detto mi è cambiata subito la faccia e sono rimasto spiazzato".

A proposito di una possibile partecipazione di Valentina al Gf Vip, Tommaso ha rivelato: "Sarei contento se entrasse così almeno tutti quanti la odiano e crea un po’ di dinamiche. Alfonso questo vuole. Quindi se Valentina vuole questo, accontentiamola. Valentina è tipo me, non gliene importa di quello che dice la gente. Però forse non si rende conto la dentro quanto la odiano. Se entra la nominano subito [...] A Valentina ho voluto bene, mi ha cresciuto ma dopo come mi ha trattato… Manco gli do più la visibilità che vuole, tanto ormai si è comportata in modo da farsi prendere al Gf. Se faceva l’amicona con tutti non la prendeva nessuno al Grande Fratello. Doveva fare per forza la str*nza là dentro".

Leggi anche Gianmaria Antinolfi crolla al Gf Vip, la reazione di Soleil Sorge

Dopo aver criticato la sua ex compagna, Eletti ha parlato del tanto discusso rapporto con Guendalina Tavassi: "Il confronto con Guendalina sarebbe stato divertente. Prima di entrare abbiamo parlato un bel po’. Abbiamo iniziato a chiacchierare quando stavo in quarantena in hotel. [...] Ha detto che ho puntato un personaggio e con Temptation sono riuscito a far parlare di me. Alfonso non era molto propenso a farla venire credo, non era una cosa troppo interessante alla fine no?".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.