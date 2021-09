Grande Fratello Vip, Valentina Nulli Augusti incontra Tommaso, faccia a faccia durissimo: "Tu mi hai insultata e minacciata"

Gossip TV

Nella Casa del Gf Vip, faccia a faccia durissimo tra l'ex coppia di Temptation Island.

Durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip, nella Casa c'è stato l'ingresso di Valentina Nulli Augusti che ha affrontato faccia a faccia il suo ex fidanzato, Tommaso Eletti. Quest'ultimo durante la sua permanenza nel reality, ha parlato spesso della relazione con Valentina, lasciandosi sfuggire anche dettagli intimi sulla loro vita sessuale. Durante la puntata è stata mostrata la clip in cui Tommaso ha definito la loro storia una favola, basata su una complicità unica tanto che Signorini gli ha domandato se fosse ancora innamorato di lei.

Poco dopo il gieffino ha incontrato la sua ex in giardino e il faccia a faccia è stato durissimo. La 40enne romana ha dichiarato di aver ricevuto minacce e insulti da quando ha deciso di interrompere la loro storia d'amore. "Ho sentito il tuo discorso, tutto molto romantico e struggente, però tu ti devi vergognare per come ti sei comportato fino ad adesso", ha esordito Valentina. "Ti ho portato là per dimostrarti quanto sono rispettosa con te ma tu hai pensato di tradirmi davanti a tutta Italia. Io dopo sono stata male, a freddo, e sono stata accusata di essere una depravata, ho subito insulti indicibili. Ma mi sono rialzata come un’araba fenice, non è stata questa cosa ad abbattermi" ha poi aggiunto.

E ancora: "Ora come vedi sto bene, sono felice, mi vesto come voglio e senza le tue regole da talebano. Avevi soffocato la mia femminilità. Mi hai minacciato tutta l’estate, mi hai dato della prostituta, per non usare la parole che hai poi utilizzato con me".

Tommaso l'ha accusata di essere venuta al Grande Fratello Vip per visibilità e di non averlo assecondato troppo durante la loro storia. Valentina ha negato fermamente quanto detto dal suo ex fidanzato, poi, incalzata dalla domande di Signorini, ha ribadito che la storia per lei è conclusa e non c'è nessuna possibilità di un ritorno con lui.

