Grande Fratello Vip, Valentina Nulli Augusti entra in Casa: ''Carica contro Sophie e Soleil''

Valentina Nulli Augusti parla della possibilità di entrare nella casa del Grande Fratello Vip come nuova concorrente.

Valentina Nulli Augusti, volto noto agli spettatori di Canale5 grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, si è presentata nella casa del Grande Fratello Vip con il piede di guerra. Da quando il suo ex, Tommaso Eletti, è stato eliminato, si vocifera che Alfonso Signorini sia pronto a promuovere Valentina come nuova concorrente, ma lei varcherà la porta rossa di Cinecittà con lo stesso animo vendicatore della prima volta?

Grande Fratello Vip, Valentina punge Soleil e Sophie

La presenza di Tommaso Eletti ha portato in Casa, sebbene indirettamente, anche la sua ex Valentina Nulli Augusti. La romana, infatti, è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per un confronto con il giovane ex fidanzato, con il quale ha messo fine alla storia d’amore a Temptation Island dopo il tradimento di lui. Avendo ascoltato frasi poco carine sul suo conto, e racconti intimi che sarebbero dovuti rimanere privati, Valentina si è scagliata contro Tommaso e poi contro Soleil Sorge e Sophie Codegoni, ree di aver sostenuto il giovane compagno di viaggio senza conoscere tutta la storia.

Visto il clamore che ha fatto la presenza di Valentina al Gf Vip, Alfonso Signorini si è mostrato interessato ad avere la romana nel cast. Il prolungamento del programma è stato sancito e Signorini, spalleggiato da Samantha De Grenet dopo lo scivolone dell’aborto, ha assoldato nuovi Vipponi per movimentare le dinamiche di Cinecittà. Intervenuta a Casa Chi, Valentina ha ammesso: “Mi danno come concorrente del GF Vip? La prima che vado ad abbracciare sarà Soleil Sorge, la mia best friend forever. Sorge anche se abbiamo dei lati in comune secondo ciò che mi dicono persone che la conoscono da vicino. Io sono rimasta male di una cosa che ha fatto. Non avevo dei pregiudizio nei suoi confronti, la conoscevo anche pochissimo. Sono restata male perché lei si è permessa di attaccarmi gratuitamente senza conoscere la mia storia e i risvolti gravi accaduti. Se non senti le due versioni non puoi parlare. Lei dopo il mio scontro con Tommy aveva detto che io non ero una donna degna d’essere chiamata in questo modo. Stessa cosa detta anche da Sophie".

"Sono andata al GF Vip a zittirle per le cattiverie che mi hanno detto. Soleil che si dichiarava turbata dalla violazione della sua privacy da parte di Gianmaria, si è meravigliata che io fossi rimasta male del fatto che Tommaso avesse rivelato - riporta Biccy - particolari privatissimi miei e del nostro rapporto. Sono ancora carica, piena di cose da dire a queste due ragazze. Se entro non è per far rosicare Tommaso. Potrei entrare per rendermi giustizia e rispondere alle loro cattiverie”. Insomma, Valentina entra agguerrita e pronta a dar battaglia a Soleil e Sophie.

