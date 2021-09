Grande Fratello Vip, Valentina Nulli Augusti aiutata da Fabrizio Corona? Il sospetto

Gossip TV

Tommaso Eletti è certo che tra la sua ex fidanzata e Fabrizio Corona ci sia un legame d’affari.

Il tornado Valentina Nulli Augusti si è abbattuto sulla casa del Grande Fratello Vip e nessuno sarà salvo. La romana, dopo aver affrontato l’ex fidanzato Tommaso Eletti, si è scagliata contro gli inquilini di Cinecittà per poi ricevere una proposta inaspettata da parte di Alfonso Signorini. Secondo Tommaso, tuttavia, Valentina non avrebbe nulla di spontaneo e sarebbe stato l’aiuto di Fabrizio Corona a farle affrontare la delicata situazione in diretta tv.

Grande Fratello Vip, Tommaso Eletti tira in ballo Fabrizio Corona

Che rimanga dietro le quinte o meno, Fabrizio Corna finisce sempre con l’essere protagonista. L’ex re dei paparazzi è legato professionalmente a Sophie Codegoni, che ha incoraggiato a prendere parte alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, mostrando al pubblico il suo vero carattere e lati di sé che non sono emersi durante l’avventura a Uomini e Donne. Ora, Corona torna al centro dell’attenzione a causa delle dichiarazioni di Tommaso Eletti, certo che la sua ex fidanzata Valentina Nulli Augusti sia stata aiutata proprio da Fabrizio prima del confronto in diretta tv.

Intervenuto a Casa Chi, infatti, Tommaso ha confidato: “Sì ho messo una storia con Giacomo Urtis, è vero. Lui è uscito anche con la mia ex, ma c’era anche Fabrizio Corona con Valentina. Ho saputo che lei si è fatta dare tanti consigli da lui. Ha chiesto a Fabrizio cosa dire, perché lei è una che si deve sempre preparare le cose. Io l’ho conosciuta bene e so com’è fatta. Parliamo di una che si scrive sempre i fogliettini per essere preparata, si scrive le cose. Nell’ultima di ieri era meno preparata perché io sono entrato a sorpresa”. L’accusa mossa da Tommaso piuttosto seria, dal momento che Alfonso Signorini ha chiesto a Valentina di entrare come concorrente al Gf Vip. Prospettiva che ha fatto infuriare Katia Ricciarelli, pronta a dare battaglia alla Nulli Augusti.

