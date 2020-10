Grande Fratello Vip, "Vai a fare in c**o": Elisabetta Gregoraci discute con Pierpaolo Pretelli che scoppia in Lacrime

Gossip TV

Dopo la Puntata, Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci hanno un acceso confronto nella casa del Grande Fratello Vip e l'ex Velino scoppia in lacrime.

Scontro nella notte tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Dopo la Puntata del Grande Fratello Vip, i due hanno un chiarimento che si trasforma presto in una furiosa lite e l’ex Velino si rifugia dagli amici in lacrime. Il motivo del contendere? La storia d’amore segreta della Gregoraci che sta facendo discutere da diverse settimane.

Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci si affrontano dopo la Puntata

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si sono legati in modo particolare nella Casa del Grande Fratello Vip. Impossibile non notare la chimica e l’attrazione fisica che accompagnano ogni loro movimento, tanto che l’ex Velino era piuttosto convinto di poter riuscire ad ammorbidire e a conquistar l’ex moglie di Flavio Briatore. Lei, tuttavia, ha iniziato un gioco pericoloso fatto di avvicinamenti languidi e ritirate strategiche, che hanno confuso ancora di più il Pretelli. Dopo aver affermato di non voler da lui una relazione, trascorrendo parte della settimana in Cucurio, la presentatrice è tornata in casa annunciando al gieffino di aver sentito la sua mancanza e sembra che ci sia scappato anche un bacio a stampo. Insomma, il comportamento della Gregoraci non è chiaro e Alfonso Signorini ha deciso di indagare, soprattutto alla luce degli ultimi gossip sulla concorrente del GF VIP. Interrogata dal presentatore a proposito di uno strano gesto che fa ogni volta si parla di una possibile relazione con Pierpaolo, la Gregoraci è stata costretta ad ammettere che c’è qualcuno fuori a cui rivolge un segnale, salvo poi ritrattare dichiarando che con ‘qualcuno’ intende un gruppo di amici. Diversa invece la reazione della showgirl, quando Signorini le ha fatto presente che fuori dal reality si è ristretta la rosa dei pretendenti a due nomi: Stefano e Piero (Barone, de Il Volo ndr.).

Pierpaolo Pretelli in lacrime per Elisabetta Gregoraci al GF VIP

Mentre Elisabetta affrontava questo piccolo interrogatorio, Pierpaolo è sembrato sprofondare in uno stato di angoscia e si è mostrato visibilmente provato. Conclusa la Puntata, l’ex Velino ha affrontato subito la Gregoraci, rimproverandole di non aver mai parlato di un uomo che l’aspetta fuori e che si era sempre dichiarata single, tanto che lui si è permesso determinate libertà proprio in virtù della sua situazione sentimentale. Elisabetta ha replicato di non aver voluto esporsi per tutelare il figlio e per non finire nuovamente sulla bocca di tutti per i suoi amori, come già accaduto durante i 13 anni di relazione con Briatore. La discussione è finita molto male: la showgirl ha perso la pazienza mandando Pierpaolo a quel paese, mentre lui l’ha lasciata sola in giardino ed è corso a piangere dai suoi amici, che sono rimasti sorpresi e gelati dalla sua forte reazione. Il popolo del web si è schierato a favore del Pretelli, che sembra essere realmente invaghito di Elisabetta, e con i suoi modi gentili ed educati merita senza dubbio più rispetto.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.

Ecco chi sono i ventuno Vip della quinta edizione del Grande Fratello Vip