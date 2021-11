Grande Fratello Vip, urla fuori dalla casa per Manuel Bortuzzo e Aldo Montano: cosa succede?

Gossip TV

L’agente di Aldo Montano e Manuel Bortuzzo urla fuori la casa per rassicurare i due gieffini e Alex Belli non la prende bene.

Negli ultimi giorni, Alex Belli è diventato il nemico numero uno dei fan di Manuel Bortuzzo e Aldo Montano. Nella casa del Grande Fratello Vip sta per esplodere la bomba, dopo lo scontro tra l’attore e il campione olimpico, e il video virale di Alex che deride Manuel per la sua disabilità. Insomma, la situazione è critica e alcune urla fuori la casa di Cinecittà non fanno che aumentare il fastidio di Belli.

Grande Fratello Vip, qualcuno mette in guardia Manuel e Aldo

L’aria è tesa nella casa del Grande Fratello Vip e Alex Belli sta per essere gettato nel frullatore del gossip, volente o nolente. L’attore ha discusso animatamente con Aldo Montano, dopo che il campione olimpico ha scoperto cosa Alex ha detto alle sue spalle, fingendosi poi grande amico davanti alle telecamere. Montano è furioso e ha chiuso per sempre con Belli, ritenendolo un personaggio più che una persona. A poche ore dallo scontro che ha lasciato tutti sconcertati, è spuntato un video che ritrae Alex intanto a fare una battuta sulla disabilità di Manuel Bortuzzo, che ha spezzato il cuore di Lulù Selassiè.

Inutile dire che la battuta è pessima, così come pessimo è rendersi conto che provenga da uno dei concorrenti che più si sono mostrati vicini a Manuel. Insomma, Alfonso Signorini avrà il suo bel da fare, dato che in puntata ci sarà anche Delia Duran, delusa dal feeling romantico che si sta creando tra il marito e Soleil Sorge. Marito che, in realtà, sembra non esserlo a livello legale, dato che la prima moglie del Belli sostiene di non aver ancora divorziato.

La soap si infittisce e i fan del GF Vip non vedono l’ora di scoprire tutte le carte in tavola. Nel frattempo, poche ore fa, una donna ha urlato fuori dalla casa di Cinecittà, mettendo in guardia Manuel e Aldo. Lo sportivo ha riconosciuto la voce dell’agente della Golden, agenzia che annovera diversi personaggi dello sport, Cristina. I due gieffini sono stati molto felici per l’improvvisata, mentre Belli ha reagito male e ha chiesto ai suoi amici di andare in camera, per allontanarsi da Manuel e Aldo.

Le urla per Aldo e Manuel sono state fatte dalla loro agente Cristina della golden (agenzia che ha per lo più sportivi, compresi ad esempio Ignazio).

E mi dispiace per il vostro odio ma non hanno mai inquadrato Soleil per dire che stava rosicando quindi meno😅 #gfvip pic.twitter.com/PQAmHRHmHl — Catia (@catiuz92) November 4, 2021

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.