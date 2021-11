Grande Fratello Vip: urla fuori dalla Casa contro Manila Nazzaro, la reazione della gieffina

Gossip TV

Manila sbotta: "Io le cose le dico prima in faccia".

Urla fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip contro Manila Nazzaro. Dopo aver offeso e criticato Alex Belli, La Regina De Roma è tornata fuori le mura della Casa di Cinecittà per attaccare la conduttrice e compagna di Lorenzo Amoruso.

Manila Nazzaro sotto accusa

Dopo Alex, anche Manila è finita nel mirino de La Regina De Roma. Quest'ultima è tornata fuori la Casa del Grande Fratello Vip e ha iniziato a urlare contro la conduttrice: "Soleiii che grande. Nicola sei tutti noi! Manuel tratta bene Lulù mi raccomando. E Manila Nazzaro sei una falsa, una grande bugiarda".

Come riporta Biccy, nessuno dei destinatari era in giardino. A riportare il messaggio alla Nazzaro è stato Aldo Montano. "E lei dice a me che sono falsa? La cosa nemmeno mi sfiora. Anche perché io le cose le dico prima in faccia e poi in confessionale. E come sono dura con Nicola quando non mi piacciono alcune cose, lo sono anche con gli altri. Quindi sentirmi urlare ‘sei falsa’ non mi ha toccato" ha confessato la gieffina.

"Sono tornata ad urlare, però mettono la musica. Domenica sono riuscita a dire le cose contro Alex. Oggi però su Manila Nazzaro e Trevisan non ci sono riuscita. A lei non le tocca quello che ho detto? Se, certo, eccome se le tocca, fa tanto la finta angelica, ma non è così davvero. Piange con le cipolle nascoste. Bene per lei che non mi abbia sentito, non le sarebbe piaciuto. Lei è una grande falsa, parla sempre dietro" ha dichiarato La Regina De Roma.

