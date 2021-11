Grande Fratello Vip, urla e offese a Alex Belli: "Fai schifo, sei un fallito, stai lontano da Soleil", lui scoppia a piangere

Gossip TV

Nella Casa del Grande Fratello Vip, urla con il megafono contro l'ex attore di Centrovetrine. La reazione di Belli.

In tarda serata nel giardino del grande loft di Cinecittà, si sono sentite delle urla e offese fuori dalla Casa rivolte ad Alex Belli. La Regina De Roma, personaggio iconico che talvolta fa capolino al Grande Fratello Vip ha gridato munita di un megafono: "Alex sei una merd*, fai ridere, fai schifo, sei un fallito, un cornuto nato, Manu stai lontana da Alex e Soleil non ti fidare di Alex. Soleil accanna Alex sta facendo Centovetrine. Sei la gioia di tutti noi". In giardino, erano presenti Lulù, Jessica, Sophie, Carmen, Francesca Cipriani e Nicola. E' stata una delle sorelle Selassiè a raggiungere Alex che stava giocando a biliardo con Katia e Davide, a riferire (in parte) le parole sentite. Alex ha subito commentato "lasciano il tempo che trovano" ma poi ha avuto un momento di sconforto, in particolare per quello che è stato detto a Soleil e cioè di non fidarsi di lui.

Belli ha raggiunto quindi la Sorge in camera da letto riferendole piangendo quello che gli è stato riferito. La regia ha staccato l'inquadratura e non si sono ascoltate le parole di Soleil che ha commentato la vicenda con Alex. Su Twitter è stata espressa molta indignazione per il contenuto delle offese, giudicate eccessive riferite al contesto di un gioco come il Grande Fratello.

Nel mentre, la Regina De Roma, ha promesso su Instagram di tornare e di rivolgersi direttamente a Soleil per metterla in guardia da Alex ma è possibile che gli autori possano mettere della musica di sottofondo per evitare che i concorrenti sentano messaggi dall'esterno.