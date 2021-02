Grande Fratello Vip: una discussa ex protagonista punta al Trono di Uomini e Donne

Gossip TV

Corinne Clery medita sul Trono Over, dopo la sua popolarità al Grande Fratello VIP, ma ci sono altri due personaggi della Casa che non disdegnerebbero il programma di Maria De Filippi...

È ambito il Trono di Uomini & Donne, in più di una sua versione: per il Trono Over ci sarebbe un personaggio che si è già fatto avanti per prenotare il suo posto al belvedere sui pretendenti: una star che ha fatto furore al Grande Fratello VIP ha lasciato intendere di essere molto interessata all'idea di far parte del programma di Maria De Filippi. Non è tutto: altre due presenze molto discusse della Casa hanno confessato di sperare in un ribaltamento della propria difficile condizione sentimentale grazie alle chance di Uomini e donne. Vediamo di chi si tratta.

Corinne Clery del Grande Fratello VIP sogna Uomini e Donne

È Corinne Cléry l'aspirante tronista (over) di Uomini e donne. L'attrice nata in Francia, classe 1950, ha dichiarato: "Fare la tronista potrebbe essere divertente. Non sarei facile nel programma. Dovrebbero fare quello che voglio io, perché sono una donna che dà molto, ma che pretende ancora di più". Nonostante sia passato qualche anno dalla sua partecipazione al Grande Fratello VIP nel 2017, dove fu eliminata dopo la nona puntata, la sua apparizione è rimasta popolare, e lei stessa conserva un bel ricordo dell'esperienza: "È stato un divertimento unico. Ho legato molto con Tonon, anche se poi mi ha delusa. [...] Giulia De Lellis, l’influencer, caruccia, ma di un’ignoranza unica. Non sapeva dov’era la Torre Eiffel. [...] Serena Grandi? Quante me ne ha fatte! Ma ora siamo amiche intime."

Uomini e donne, Tommaso Zorzi e Giacomo Urtis per il Trono Gay?

Ma non c'è solo Corinne Clèry ad accarezzare l'idea di Uomini e donne: ci stanno pensando anche altri gieffini come Tommaso Zorzi e Giacomo Urtis, nella speranza che sia ripristinato il Trono Gay. Zorzi ha detto: "Vorrei andare, vista la mia disperazione sentimentale. Se Maria mi chiamasse e mi chiedesse di fare il tronista io lo farei, ma sarei l’unico ad uscire single dato che non si presenterebbe nessuno”. In difficoltà anche Urtis, che però dà una chance al programma e a se stesso: "Nessuno mi vuole. Chiedo aiuto a Maria De Filippi: portami sul trono gay".