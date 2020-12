Grande Fratello Vip, "Una che si struscia sugli uomini": Antonella Elia durissima con Elisabetta Gregoraci

Gossip TV

Scoppia una nuova lite in Puntata tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia, opinionista del Grande Fratello Vip.

Nel corso della Puntata del Grande Fratello Vip si è consumato l’ennesimo scontro tra Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci. Quando la showgirl calabrese ha fatto notare all’opinionista del reality show di Canale5 di non aver mai chiesto scusa per le sue pesanti affermazioni, la Elia ha rincarato la dose ribadendo il suo pensiero sulla Gregoraci e sul suo percorso nel programma.

Grande Fratello Vip, Antonella Elia si scaglia contro Elisabetta Gregoraci

Che tra Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci non scorra buon sangue non è un segreto. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha preso in antipatia la showgirl calabrese, anche a causa della storia con Pierpaolo Pretelli. Più di una volta, infatti, la Elia non ha mancato di sottolineare come Elisabetta negasse di volere un flirt con l’ex Velino, per poi ‘buttarcisi addosso’.

Accuse pesanti che hanno fatto infuriare la Gregoraci, soprattutto in prospettiva del fatto che il figlio minorenne avrebbe potuto seguire il programma per vederla e ascoltare gli insulti riservati da Antonella. Sebbene la Gregoraci sia ormai fuori dalla Casa più spiata d’Italia, avendo abbandonato dopo la notizia del prolungamento, la Elia non ha intenzione di risparmiare la gieffina.

Elisabetta Gregoraci accusa la Elia: cosa è successo nella Puntata del Gf Vip

In Puntata, l’opinionista ha fatto notare a Samantha De Grenet che le parole pronunciate nei confronti di Stefania Orlando sono veramente gravi, e che la presentatrice avrebbe fatto meglio a chiedere pubblicamente scusa. Samantha, sorprendendo tutti, ha spiegato che in quel momento ha pensato quelle parole e che rimangono circoscritte ad un episodio, dunque non vede il motivo di doversi scusare. Conclusa la querelle tra le due, Elisabetta ha preso la parola e ha fatto notare ad Antonella come neppure lei si sia mai scusata per alcuni epiteti grotteschi che le ha affibbiato nel corso dei mesi.

“Io ti ho detto cose non gravi, tipo ‘gatta in calore, gatta morte’ non mi sembra una cosa folle… Una che si struscia dalla mattina alla sera ad un uomo per me è una ‘gatta in calore’. Non è amore, è un calesse…. Ha dovuto dire questa stupidaggine, ora stai meglio?”, ha commentato la Elia. Nel dibattito acceso è intervenuto anche Alfonso Signorini, invitando la sua opinionista ad imparare l’arte del dire meno esplicitamente i propri giudizi in diretta televisiva. Una cosa è certa: Antonella e Elisabetta difficilmente potranno mai diventare amiche!

