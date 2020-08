Grande Fratello Vip, Ufficiale: Antonella Elia e Pupo sono i due opinionisti del reality

Gossip TV

Antonella nuova opinionista del Grande Fratello Vip insieme a Pupo, arriva il comunicato ufficiale Mediaset.

È ufficiale! Antonella Elia e Pupo sono i due opinionisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo 14 settembre 2020 su Canale 5 e sarà condotta da Alfonso Signorini. Per la showgirl si tratta di un vero e proprio ritorno a casa dato che è stata una delle protagoniste indiscusse della passata stagione del reality show.

Antonella Elia nuova opinionista del Gf Vip, è ufficiale!

Antonella è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip. L’ufficialità è arrivata da parte di Mediaset che con un comunicato stampa ha svelato il nome di colei che affiancherà Pupo e il conduttore Signorini. "Da combattiva concorrente a pungente opinionista! Ora possiamo dirvelo: Antonella Elia sarà una degli opinionisti della prossima edizione del Grande Fratello Vip".

La discussa showgirl, reduce dall'esperienza a Temptation Island insieme all'attore, l'ha spuntata su altri nomi molto importanti e quotati come Adriana Volpe, Elettra Lamborghini e Giulia De Lellis.

Ovviamente la notizia ha spiazzato tutti e sui social non sono mancate le critiche. Il marito di Fernanda Lessa, infatti, non ha perso occasione per attaccare duramente gli autori del Grande Fratello Vip e Signorini, rei di aver sempre difeso e protetto la Elia nel corso della quarta edizione. A detta di Luca Zocchi, Antonella avrebbe ricevuto un trattamento completamente diverso dagli altri concorrenti. Al momento, però, la diretta interessata non ha replicato alle accuse dall'uomo ma si è limitata a ricondividere sui suoi canali social la foto che la vede opinionista del reality show!

