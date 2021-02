Grande Fratello Vip, tutti i concorrenti voglio lasciare il reality per solidarietà nei confronti di Dayane Mello

Gossip TV

Il cast della quinta edizione si unisce al dolore della brasiliana e dichiarano di voler abbandonare il gioco.

E' stata una giornata particolarmente dolorosa quella di oggi per tutti gli inquilini della Casa di Cinecittà. Tutto il cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip si è stretto intorno a Dayane Mello che questa mattina ha ricevuto la terribile notizia della scomparsa del fratello minore Lucas.

L'atmosfera è particolarmente cupa e nessuno si sente di continuare il gioco. Tommaso Zorzi, per primo, ha proposto di abbandonare la Casa e di lasciare la vittoria alla Mello e tutti i Vip sono sembrati d'accordo con la proposta dell'influencer milanese. "Io non riesco a giocare in questo modo - ha dichiarato Stefania Orlando molto provata - siamo tutti uniti e il dolore ci colpisce indirettamente, vogliamo molto bene a Dayane e non possiamo andare avanti dopo questa cosa. […] Non è qualcosa che si supera in qualche giorno, ci vorranno anni per metabolizzare una tragedia di questa portata“.

"Ragazzi lunedì facciamo una bella finale e poi usciamo tutti - ha proposto Samantha de Grenet - Facciamo questa finale lunedì e chi c’è c’è, niente eliminazioni e votazioni. La chiediamo, usciamo tutti basta. Facciamo tutti così, siamo tutti con te".

La modella sudamericana ha trovato conforto in tutti i suoi compagni d'avventura. Nel pomeriggio ha incontrato anche Alfonso Signorini. Il conduttore si è presentato nella Casa mostrando tutta la sua solidarietà a Dayane. La Mello ha sentito telefonicamente anche tutta la sua famiglia compreso il fratello Juliano e la piccola Sofia.

