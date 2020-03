Grande Fratello Vip, tutti i concorrenti uniti: "Siamo privilegiati, possiamo abbracciarci"

Gossip TV

Momento di commozione per i concorrenti del reality.

Mattinata tranquilla oggi nella Casa del Gf e si respira di voglia di pace e comprensione da parte di tutti. Sossio ha cercato un chiarimento con Teresanna e i due hanno messo fine alle ostilità con un abbraccio. Da quando sono stati messi al corrente di ciò che sta accadendo in Italia, tutti gli inquilini hanno preferito deporre le armi decidendo di vivere gli ultimi giorni nella Casa con più serenità.

In giardino, Licia molto provata dalle notizie drammatiche sull'epidemia che sta affrontando il nostro Paese, ha esclamato: "Ragazzi credo che oggi sia l’ultimo giorno in qui saremo noi quindici, domani qualcuno uscirà e volevo ricordare quanto noi qua siamo privilegiati, possiamo fare qualcosa che in tutto il mondo non possono fare, ossia abbracciarsi e stringersi le mani, quindi qualora vi andasse vi volevo proporre di tenerci per mano intorno al nostro striscione per ricordarci che tutto andrà bene”.

I compagni d’avventura, commossi dalle parole dell’attrice si sono presi per mano e disposti in circolo. "Anche oggi speriamo che il pubblico ci segua per essere meno soli, come tutti i giorni concentriamoci per portare i nostri pensieri vicino ai nostri cari e facciamo un caloroso applauso a chi sta lavorando per risolvere tutta questa situazione, grazie” ha aggiunto Fabio Testi emozionato.

