Grande Fratello Vip, tutti i concorrenti contro Dayane Mello: "È falsa! Ci ha provato con tutti, ora usa Adua Del Vesco"

I ragazzi del Grande Fratello Vip si schierano uniti contro Dayane, rea di stare strumentalizzando il suo rapporto con Adua.

Dayane Mello è finita nel mirino di tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip. Il motivo? La bella modella brasiliana è stata accusata di stare strumentalizzando il suo rapporto con Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, solo ed esclusivamente allo scopo di emergere in puntata.

Dayane Mello sotto accusa, tutta la Casa del Gf Vip contro la modella

Tutti i ragazzi della quinta edizione del Grande Fratello Vip si sono schierati uniti contro Dayane. I Vip si sono riuniti in una delle camere da letto e, di fronte ad Adua hanno duramente criticato il comportamento assunto dalla modella brasiliana nei suoi confronti. Severo il giudizio di Tommaso Zorzi: "È falsa come una banconota da tre euro. Ho chiamato Rosalinda per metterla in guardia perché secondo me è caduta un po' nella ragnatela di Dayane che sta strumentalizzando questa cosa con Rosalinda. È entrata ci ha provato con Denis, ci ha provato con Francesco, con Enock, con Pierpaolo all’inizio. Ha preso tutti no. Da lì a dire ‘sono innamorata di te’ significa che ci sta provando".

A fargli eco l'ultimo arrivato Stefano Bettarini. Secondo l'ex calciatore, la Mello starebbe cercando di creare a tutti i costi una storia nella Casa del Grande Fratello Vip: "Lei raggiunge l’obiettivo con l’unica arma che ha: la presenza scenica. Dayane è arrivata, ha cercato una storia con Oppini e ha preso una sportellata". "Con Oppini? Anche con Denis, con Enock, con Pierpaolo" ha aggiunto Zorzi.

Anche Francesco Oppini, che è rimasto vicino a Dayane fino a qualche settimana fa, si è detto d’accordo con Tommaso e Stefano. Complice la discussione con i concorrenti, Rosalinda ha deciso di allontanarsi dalla brasiliana. "Non le ho mai detto che è diabolica. Lei sostiene che mi sono fatta influenzare. Mi fa male" ha confessato la giovane attrice al suo amico Massimiliano Morra. L'allontanamento delle due gieffine sarà sicuramente tra gli argomenti della prossima puntata del GF Vip, che andrà in onda stasera su Canale 5.

