Grande Fratello Vip, tutti contro Sophie Codegoni: ''Non ha contenuti''

Chiara Rabbi si scaglia contro Sophie Codegoni, concorrente del Grande Fratello Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto il suo ingresso Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne. La giovane milanese ha parlato della fine della sua relazione con Matteo Ranieri, conosciuto nello studio di Maria De Filippi, e sembra pronta a continuare su questa linea e rivelare scomode verità. Furiosa, Chiara Rabbi ha attaccato pesantemente la Codegoni, trovando l’appoggio di Raffaella Mennoia.

Gf Vip, Chiara Rabbi distrugge Sophie Codegoni!

Nota al pubblico di Canale5 per aver preso parte a Uomini e Donne in qualità di tronista, Sophie Codegoni aspira a farsi largo nel mondo del piccolo schermo e ha preso al balzo l’occasione di entrare nel cast del Grande Fratello Vip. La milanese ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, legando con Soleil Sorge nonostante avesse detto peste e corna dell’influencer. La Codegoni ha fatto intendere di avere alcuni retroscena da svelare a proposito della relazione con Matteo Ranieri, naufragata poche settimane dopo la fine del percorso nel Trono Classico.

Mentre l’ex corteggiatore rimane sulle sue, cercando di non cadere nel tranello di Sophie e dimostrando di non aver nulla da nascondere, alcuni volti del programma della De Filippi si sono scagliati contro la gieffina, vittima di frasi shock di Gianmaria Antinolfi. Prima tra tutte, Chiara Rabbi che ha stretto un legame d'amicizia unico con Matteo. “Fratello sei l’unica cosa interessante di cui può parlare perchè la sua vita non ha contenuti interessanti e veri.Fino a quando si è fatta la sua vita nessuno le ha detto niente. Ora ha rotto i co*****ni”, ha scritto la Rabbi su Instagram.

Al commento dell’ex corteggiatrice romana è seguito quello di Raffaella Mennoia, il braccio destro di Maria, che ha fatto intendere di essere totalmente dalla parte di Matteo. Alfonso Signorini riuscirà a vincere la reticenza del Ranieri e a far incontrare i due ex fidanzati al Gf Vip?

