Grande Fratello Vip, tutti contro Alex Belli: "Senza di lui stiamo meglio, ci intossicava, portava energia negativa"

L'attore pronto ad incontrare i suoi ex compagni d'avventura dopo la squalifica al Grande Fratello Vip. Davide Silvestri, Valeria Marini, Katia Ricciarelli e naturalmente Soleil Sorge convinti che nella Casa si stia meglio senza di lui.

Nel corso del nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, in onda stasera in prima serata su Canale 5, Alex Belli tornerà nella Casa pronto ad incontrare i suoi ex compagni d'avventura convinti che il suo addio abbia portato sollievo nel grande loft di Cinecittà. Tra di loro, Davide Silvestri, Valeria Marini, Katia Ricciarelli e naturalmente Soleil Sorge.

Silvestri ha parlato di "un'energia negativa e un’atmosfera in camera stancante". Katia Ricciarelli, nonostante sembrava avesse un buon rapporto con Alex, ha dichiarato:

"Spero che lui non entri più e non si faccia vedere. Che proprio non se faccia più vedè qui al GFVip. C’ha soffocati tutti. Siamo rimasti tutti soffocati da quell’uomo. Alex è andato talmente oltre che ci ha intossicati, non ne potevo più. L’atmosfera con lui fuori da qui è più rilassata. Io da subito ho sentito la differenza. Dai aveva tutto questo sistema da protagonista che poi voleva dire sempre la sua. Quando è arrivato il pianoforte ho detto in confessionale di farlo portare via, perché non se ne potava più. Fisso a suonarlo con quel suo atteggiamento”.

A fare eco alla soprano, la showgirl Valeria Marini:

"Secondo me la cosa migliore è non parlarle più di lui. Comunque lui ne esce male, proprio in maniera bassa. Poi voi erano 3 mesi che sopportavate questo suo teatrino. Ora è tutto più tranquillo senza di lui"

Queste le parole di Soleil Sorge subito dopo l'addio di Alex Belli:

"Che andassero a casa cornuti e felici.Mi dispiace essere stata in messa in mezzo da quei due ed esserci cascata. Mi vergogno di me. Non ci credo che mi sono fatta fregare da quelli. [...] Ha giocato con i sentimenti, con il rispetto e il rapporto che aveva con me. Mi sono sentita tradita a livello umano e questo ammetto che mi fa malissimo, non posso farci nulla. Con lui avevo messo il cuore e non ha avuto rispetto. Mi ha fatto credere che fosse vero tutto quello che diceva."

