Grande Fratello Vip, tutte le donne della Casa contro Elisabetta Gregoraci (video)

Nuovi scontri nella Casa. La showgirl calabrese dopo la discussione con Rosalinda, affronta anche le recriminazioni di Selvaggia.

Momenti difficili per la Gregoraci nella Casa del Grande Fratello Vip. La showgirl calabrese, dopo lo scontro avuto con Giulia Salemi, ha avuto una discussione molto accesa anche con Rosalinda e Dayane. Ma non è finita qui. Dopo i vari litigi, la Gregoraci è tornata a discutere anche Selvaggia Roma e di ciò che è successo settimane fa, quando le due donne si sono scontrate per Pierpaolo.

Dopo aver ascoltato l’attacco di Dayane su Elisabetta, e quello di Stefania su Dayane, che la ritiene la causa dei malesseri di Rosalinda, Selvaggia ha voluto dire al sua opinione all'ex moglie di Briatore. L’influencer romana ha rimproverato la Gregoraci affermando che nei confronti di Giulia è stata poco carina. "Dico solo che se sei in un locale e saluti Flavio e me no, non è carino, poi mi sento dire che sono anche un snob, dico la mia", ha replicato la Gregoraci senza esitazioni.

Dopo un proseguimento pacifico, le due donne sono tornate allo scontro avuto settimane fa: "Tu fai sempre battutine, non puoi dire di no, credi di essere perfetta, ma non lo sei. Mi aspettavo che mi venissi a chiedere scusa, invece sono stata io ad avvicinarmi a te" ha chiosato la Roma facendo perdere le staffe alla Gregoraci: "Non fare l’agnellino adesso perché appena sei entrata hai iniziato a sparare a zero su tutti. Hai anche offeso la ragazza di Enock, non hai solidarietà femminile".

“Se ho detto quelle cose è perché è vero!” ha sbraitato Selvaggia. "Cosa pretendi da me, che ti chieda scusa? Per cosa? Mi sembra che appena ti vedo un po’ giù vengo da te, ora chiacchieriamo tranquillamente", dopo queste parole della Roma che non ha voluto continuare la conversazione. Tra le due inquiline, a quanto pare, la pace è ancora lontana. Le donne della Casa sono tutte contro la Gregoraci che può contare, almeno per il momento solo sull'appoggio della Orlando.

