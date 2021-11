Grande Fratello Vip: tutta la verità sul misterioso fidanzato di Soleil Sorge

Gossip TV

Si chiama Carlo, è siciliano e proprietario di un’agenzia di eventi.

Fuori e dentro la Casa del Grande Fratello Vip, sono tutti pazzi di lei: stiamo parlando di Soleil Sorge, l'influencer italo-americana, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi. Nel grande loft di Cinececittà, continua a far girare la testa ad alcuni concorrenti mentre altri ne riscontarono la bellezza e il fascino di una ragazza dal carattere determinato, intraprendente e magnetico. Nonostante il corteggiamento di alcuni Vipponi, tra cui, sicuramente Alex Belli e Gianmaria Antinolfi ( suo ex fidanzato) sia serrato e costante, lei ha in mente solo una persona: il suo "Superman" che l'aspetta fuori dalla Casa.

Ma cosa sappiamo del misterioso fidanzato di Soleil Sorge?

Stando a quanto rivelato dal magazine Chi, Superman si chiamerebbe Carlo ma il cognome resta top secret. Siciliano, proprietario di un’agenzia di eventi e molto riservato. Ecco come si sono conosciuti e cosa ha detto Soleil di lui:

"Stavo vivendo con muri e paure ma pronta ad accogliere qualcosa di bello. Questa è la prima volta che una persona riesce a buttarmi queste cose giù con tanta sicurezza. Questa è la cosa che mi stupisce… nonostante io sia giovane ho visto tanto anche non sulla mia pelle" , ha raccontato la Sorge nella Casa del Grande Fratello Vip.

"Avevo gli occhi molto aperti. Io oggi ho avuto l’ennesima conferma di tutto. E’ una persona che conoscevo già da quattro anni. Questa estate ci siamo riavvicinati dopo che lui si è lasciato con la fidanzata. Ci siamo iniziati a vedere in amicizia e non volevo affrettare nulla perché quando si esce da una relazione non si è pronti. Poi questa estate è capitato che io stavo tornando a Roma e lui doveva andare a Napoli per lavoro e rimanda la coincidenza per pranzare con me."

E ancora: "C’eravamo detti che avremmo fatto un viaggio insieme un giorno e facciamo un gioco. Chi vince la scommessa sceglie dove andare in viaggio. Io vincevo sempre e l’ho fatto apposta per organizzare il viaggio come piaceva a me… ed ha vinto lui. "

"Io torno a Milano con gli amici, la sera che ho conosciuto Sophie. Lui mi scrive dicendomi che aveva un pensiero per me e mi ha portato il libro dei Florio con una dedica: “Mi auguro che la Sicilia, una terra di grande magia e forti sensazioni possa aiutarti a ritrovare la tua illuminazione” facendomi capire che voleva andare in Sicilia."

"Dopo due giorni siamo arrivati a Palermo e siamo stati venti giorni. Indossiamo lo stesso profumo ed abbiamo gli stessi gusti musicali… è assurdo." Soleil ha confessato più volte di essere innamoratissima di "Superman" e lui, il fortunato, sembra corrispondere totalmente. Qualche giorno fa, sono volati ben tre aerei sopra la Casa con messaggi d'amore da parte sua.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.