Grande Fratello Vip, tuti contro Dayane Mello per le Avences a Francesco Oppini (VIDEO)

Francesco Oppini torna a parlare delle avances di Dayane Mello e alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip gli fanno notare che il gesto è ricambiato.

Dayane Mello continua a flirtare con Francesco Oppini, nonostante il concorrente del Grande Fratello Vip abbia chiesto alla modella di smettere, per non mettere in crisi il suo rapporto con la fidanzata. Alcuni Vip fanno notare al figlio di Alba Parietti che l’insistenza della brasiliana è una vera e propria mancanza di rispetto.

Grande Fratello Vip, Francesco Oppini e Dayane Mello: la separazione è realmente avvenuta?

Il rapporto che si è creato tra Dayane Mello e Francesco Oppini continua a far discutere. I due Vip del Grande Fratello sono vicinissimi e la modella brasiliana ha ammesso di sentirsi molto attratta dal figlio di Alba Parietti. Un bigliettino scritto da Francesco, inoltre, ha creato un vero e proprio caso dal momento che la Mello ha interpretato in modo sentimentale le parole di Oppini.

Lui, interrogato da Alfonso Signorini, ha spiegato di non essersi mai esposto con l’inquilina e di essere molto innamorato della sua fidanzata. Conclusa la Puntata, Francesco a Dayane si sono confrontati e la modella ha chiesto un po’ di distacco salvo poi tornare alla carica. A far storcere il naso ai concorrenti del GF Vip è anche l’atteggiamento di Oppini, che ha dichiarato di non voler andare a letto con la brasiliana, ma continua a prestarsi a manifestazioni fisiche di affetto.

Tutti contro Dayane Mello per le provocazioni a Francesco Oppini

Secondo Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Elisabetta Gregoraci, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’ultimo schermo organizzato da Dayane e Adua Del Vesco. Le due gieffine, dopo essersi scambiate un bacio saffico, hanno fatto credere a Oppini che la modella ha rivelato in confessionale di averlo baciato.

Lo scherzo è stato svelato quasi nell’immediato ma secondo gli amici di Francesco questa è l’ennesima dimostrazione che deve distaccarsi di più dalla Mello, dal momento che lei non sembra aver rispetto della sua fidanzata. Il concorrente del reality show ha dichiarato di aver già preso le distanze, e di essere rimasto male per lo scherzo perché, in questo momento, potrebbe alimentare i dubbi della sua compagna fuori dalla Casa.

