Grande Fratello Vip, tredicesima puntata: fuori Giulia Provvedi e Martina Hamdy, Lory Del Santo contro tutti

Ieri, lunedì 26 novembre 2018, è andata in onda la tredicesima puntata della terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Un appuntamento ricco di colpi di scena che ha visto l'eliminazione dal gioco di Martina Hamdy e Giulia Provvedi. Al televoto sono finite Benedetta Mazza e Lory Del Santo.

Grande Fratello Vip: l'eliminazione inaspettata di Giulia Provvedi, al televoto Benedetta Mazza e Lory Del Santo

Ilary è entrata subito nel vivo della puntata collegandosi con la Caverna per salutare tutti i concorrenti e soprattutto Lory al centro delle polemiche perchè accusata dal gruppo di essere ipocrita. La showgirl in particolare sembra aver messo in dubbio la storia nata nella casa tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Spazio poi alla prima eliminazione della serata. Ad avere la peggio è stata Martina che con il 12% di voti è stata costretta ad abbandonare il gioco. Arriva il momento di Andrea Mainardi, il vip con la lacrima facile che ha finalmente potuto riabbracciare la figlia Michelle. Argomento cardine portato in trasmissione è stato anche il finto rito propiziatorio officiato da Fariba per aiutare l'amore della figlia con l'ex tronista di Uomini e Donne. Uno scherzo che manda letteralmente in crisi la giovane influencer che quasi aggredisce la madre salvo poi scoppiare a piangere e chiederle scusa.

Il clima è poi tornato a farsi serio. La Blasi ha comunicato ai vip che ci sarà un' eliminazione a sorpresa. Si sono fatti avanti Giulia P., Andrea e Benedetta. A grande sorpresa di tutti è la cantante de Le Donatella a dover ritirarsi dal gioco ad un passo dalla finale. Momenti molto commoventi per Walter Nudo che è tornato a parlare della sua ex moglie. Al termine della puntata, sono arrivate le immancabili nomination. Al televoto sono finite, per l’ennesimo scontro generazionale, la Del Santo e la Mazza.

Scopri tutte le news sul Grande Fratello