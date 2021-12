Grande Fratello Vip, tre nuovi ingressi nella puntata di venerdì: spunta un ex corteggiatore

Gossip TV

Alfonso Signorini ha annunciato l’ingresso di tre nuovi Vipponi nella puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 17 dicembre: ecco chi sono

Nel prossimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il ventottesimo del reality targato Mediaset che andrà il onda venerdì 17 dicembre, sono previsti tre nuovi ingressi ad affiancare il cast attuale della sesta edizione. Nel corso dell'ultima puntata, in seguito all'annuncio del prolungamento, ha lasciato il reality Francesca Cipriani a cui farà seguito lo schermitore toscano, Aldo Montano.

L'attrice italiana Eva Grimaldi, la showgirl romana Natalie Caldonazzo e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island, Alessandro Basciano. Il nome di quest'ultimo è per il momento una semplice indiscrezione e non c'è ancora l'ufficialità della notizia. Alessandro è stato prima corteggiatore di Giulia Quattrociocche e poi tentatore a Temptation Island avvicinandosi a Valeria Liberati, che era entrata in coppia con Ciavy

Eva Grimaldi. L'attrice, originaria di Nogarole Rocca, è al suo il terzo reality show dopo aver partecipato a Pechino Express nel 2014 ed a L’Isola dei Famosi nel 2017. Classe 1961. Eva, al secolo (Milva Perinoni), è sposata con Imma Battaglia, sua moglie dal 2019. "E' una sfida - ha dichiarato la Grimaldi - Significa rimettermi in gioco, in discussione, ho tanto da raccontare. Non lo considero un nuovo percorso, piuttosto a me pare che il Grande Fratello sia stato costruito negli ultimi anni come uno spaccato della società. Entrerò in punta di piedi".

Natalie Caldonazzo, classe 1969, è un'attrice e showgirl italiana nata e cresciuta a Roma. La sua lunga carriera cinematografica ha avuto esordio nel 1989 con Fratelli D'Italia per la regia di Neri Parenti. Oltre a varie partecipazioni sul piccolo schermo la Caldonazzo ha una carriera teatrale di oltre vent'anni. L'ultima nel 2020 con Passo a due pas de deux (ovvero: l'amore ha cinque fasi, ma molte coppie si fermano alla terza), di David Conati. Per l'attrice romana si tratta del suo terzo reality dopo aver partecipato all'Isola dei Famosi 12 e alla seconda edizione di Temptation Island in coppia con il suo ex fidanzato Andrea Ippoliti.

