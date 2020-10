Grande Fratello Vip: "Trattato come una pu***na", Tommaso Zorzi contro gli autori del programma

Gossip TV

Tommaso sconvolto dal comportamento assunto dagli autori del Grande Fratello Vip nei suoi confronti.

Tommaso Zorzi si è scagliato nuovamente contro gli autori del Grande Fratello Vip. A conclusione della puntata di ieri, il giovane influencer milanese è stato chiamato in confessionale dalla produzione del reality show di Alfonso Signorini, ma il trattamento riservatogli ha scatenato la sua reazione furiosa.

Tommaso Zorzi contro gli autori del Gf Vip

Tommaso ha raccontato in camera a Guenda Goria che, subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip, si era recato in confessionale per sfogarsi, ma è rimasto scioccato dall’atteggiamento assunto dagli autori del programma nei suoi confronti. La produzione, non vedendolo disponibile per le sue solite battutine pungenti, lo ha letteralmente cacciato senza voler ascoltare e comprendere il momento di sconforto che stava vivendo.

"Capisco che stiamo tutti lavorando, rispetto tutti ma ho sempre fatto dei confessionali dove mi sono sempre esposto rispetto a determinate situazioni, se una sera non dico la frecciatina che puoi montare per farmi fare la litigata in puntata (che so che succede perché il gioco è anche quello), se una volta non dico la cosa pungente, non è che mi dici ‘vai vai, meglio che vai’" ha affermanto Zorzi.

"Sono stato trattato come nemmeno come una pu**na dopo che la paghi. Una pu**na che sale in ascensore mentre sta salendo tua moglie viene trattata meglio di come mi hanno trattato in confessionale" ha continuato Tommaso scagliandosi pesantemente contro gli autori del Grande Fratello Vip. Inutile il tentativo di Guenda di farlo ragionare. "Ti giuro mi hanno detto ‘esci’, mi hanno sbattuto fuori!" ha concluso l'influencer milanese sconvolto per il trattamento che gli autori gli hanno riservato.

