Grande Fratello Vip, tra Manuel e Lulù è gelo: botta e risposta al veleno

I due gieffini sembrano ormai molto lontani.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono ormai sempre più lontani. Dopo lo stop del nuotatore, detto con fermezza e senza mezzi termini, la giovane principessa ha deciso di non piangersi addosso come forse molti si aspettavano e, anzi, ha deciso di tirare fuori le unghie.

Nelle ultime ore trascorse nella Casa, tra i due gieffini c'è stato un botta e risposta al veleno che conferma la distanza che si è creata. Lulù ha creato una maglietta sotto gli occhi vigili di Manuel e Aldo Montano. Mentre quest'ultimo le ha fatto i complimenti definendola molto carina, il 22enne triestino l'ha stroncata: "Bella mer**, sì…", ha commentato sarcastico.

"Sì, veramente…Tanto è quella che indosserai tu quindi si addice al soggetto…" ha replicato seccamente Lulù. Manuel, a quel punto, ha ribadito piccato: "Vabbè, sì…Lasciamola parlare.."

Montano, a quel punto, notando una tensione palpabile tra i due ha cercato di stemperare i toni e, rivolgendosi a Lulù ha dichiarato: “Siamo pungenti eh…” E quest’ultima ha poi tenuto a precisare che stava solo scherzando ma lo scambio tra i due perlomeno all'inizio, è stato in realtà molto pungente.

Sull'ex coppia formata dal nuotatore e dalla giovane principessa, ha parlato ancora una volta il padre di Manuel, Franco Bortuzzo. "Forse Manuel è stato troppo precipitoso all’inizio e infatti dopo ha fatto marcia indietro" ha dichiarato. E ancora: "Lo conosco. Dai suoi occhi non lo vedevo innamorato. Non è al Gf per incontrare l'amore della sua vita", ha dichiarato l'uomo al settimanale DiPiù.

