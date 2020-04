Grande Fratello Vip: "Tra Clizia e Paolo, un senso di insoddisfazione", parla Rita Rusic

Gossip TV

I due ex gieffini, separati dalla quarantena, non vedono l’ora di incontrarsi. Le parole della produttrice su Instagram

C'è tanta curiosità per la storia d'amore tra bella influencer siciliana, Clizia Incorvaia e il giovane romano figlio d'arte, Paolo Ciavarro. I due, terminata l'avventura nel reality, non si sono ancora rivisti. Clizia sta infatti trascorrendo la quarantena n Sicilia mentre Paolo nella casa di Roma insieme alla sua famiglia. Ad unirli, al momento, le lunghe videochiamate trincerate però nel rispettivo silenzio. L'ex gieffina ha infatti dichiarato di recente di aver bisogno di una "bramata privacy" con Paolo, dopo aver vissuto la loro storia sotto la luce dei riflettori nella Casa del Grande Fratello.

Gf Vip, parla Rita Rusic: "Tra Clizia e Paolo, un senso di insoddisfazione"

A "spifferare" qualche indiscrezione per la coppia, ci ha pensato Rita Rusic nel corso della sua diretta Instagram con Licia Nunez. Sono tanti i fan della coppia che hanno domandato alla Rusic di Paolo e Clizia, visto l'ottimo rapporto che legava all'influencer.

L'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha parlato di un “senso di insoddisfazione” inevitabile visto che i due ex gieffini non sono riusciti ancora a vedersi: "Clizia attualmente si trova in Sicilia ad aspettare Paolo. Vorrebbe volare via, magari per mezzo del’etere o con un’astronave. Forse potrà raggiungerlo a maggio. Non vedono l’ora di incontrarsi. Queste cose tirate ti lasciano un certo senso di insoddisfazione. Sono due adulti e, dopo i baci, avrebbe dovuto esserci qualcos’altro…”, ha dichiarato la nota produttrice nella diretta con la Nunez.