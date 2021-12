Grande Fratello Vip, torna il sereno tra Manila Nazzaro e Lulù Selassié: "Non ti ho mai girato le spalle"

Gossip TV

Arriva il confronto al Gf Vip tra Manila e Lulù dopo lo scontro in diretta con Clarissa.

Le accuse mosse da Clarissa Selassiè in diretta al Grande Fratello Vip hanno letteralmente destabilizzato Manila Nazzaro. La tristezza e la delusione della showgirl non sono passate inosservate a Lulù che ha cercato un confronto con lei.

Il confronto al Gf Vip tra Manila Nazzaro e Lulù Selassié

A poche ore dalla puntata del Grande Fratello Vip, che ha visto l'eliminazione dal gioco di Biagio D'Anelli, Lulù ha deciso di parlare con Manila per risolvere la questione. "Io non ti ho mai girato le spalle, ho cercato di capirti" ha confessato la conduttrice spiegando alla giovane principessa di averla sempre supportata nella Casa.

"Ci sta che Clarissa possa avere un pensiero, però quel post era cattiveria pura. Ingiustificabile credimi" ha aggiunto la Nazzaro riferendosi al post di accuse di Clarissa mostrato in diretta al Gf Vip "La vita non è qua dentro, è fuori. Clarissa ha preso le tue difese, è evidente. Un post del genere, a una come te, ti avrebbe dilaniato".

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Manila, Lulù le ha chiesto scusa per la questione delle pulizie: "Ti chiedo scusa perché tu ti sei sentita sola, che ti sei sentita stanca e non avevi nessuno che ti aiutava. Mi dispiace davvero. Avevo paura a venire da te. Ti voglio tanto bene". "Perché non sei venuta da me? L'indifferenza ferisce di più. Mi sarebbe bastato un abbraccio. Se fosse qui, io abbraccerei anche Clarissa" ha concluso la compagna di Lorenzo Amoruso.

