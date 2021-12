Grande Fratello Vip, torna il sereno tra Manila Nazzaro e Jessica Selassié che rivela: "Spero di rimanere"

Gossip TV

Nella Casa del Gf Vip arriva il confronto tra Manila e Jessica.

Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera su Canale 5. Nell'attesa nella Casa di Cinecittà è arrivato il tanto atteso confronto tra Manila Nazzaro e Jessica Selassié.

Il confronto tra Manila e Jessica al Gf Vip

Dopo essersi rese protagoniste di un'accesa lite nella Casa del Grande Fratello Vip, Manila e Jessica sembrano aver finalmente ritrovato l'armonia e la complicità. "Non so cosa mi ritroverò a Casa" ha dichiarato la principessa rivelando la sua paura per la Nomination e quindi di dover abbandonare il gioco.

"Ritornare dove forse nostro papà non c'è, stare in quella casa, che non è la nostra casa, sarebbe triste. Io il mio compleanno l'avrei voluto passare qua sinceramente" ha aggiunto la Selassié provocando la reazione della Nazzaro "Ecco questo discorso ha già un senso più logico [...] Sei consapevole del fatto che questa è un'occasione bellissima e non sbagli, fai benissimo a pensarla così".

Leggi anche I consigli di Davide a Lulù

Jessica ha poi continuato ammettendo: "Lavorativamente parlando sto aiutando la mia famiglia in questo momento. A Casa la situazione non è facile, più sto qua più so che sto restituendo a mia mamma e mio padre tutto quello che loro ci hanno dato. Spero di rimanere". Il confronto si è concluso con un bellissimo abbraccio tra le due concorrenti.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.